ترامب وأشباهه يحتفلون بالهالوين في البيت الأبيض (فيديو)

استقبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا مساء الخميس مئات الأطفال وأسرهم في احتفال عيد الهالوين الذي أقيم في البيت الأبيض، حيث تنكر الضيوف بأزياء تنوعت بين الأبطال الخارقين والديناصورات، وحتى بعض الأطفال الذين ارتدوا أزياء تشبه الرئيس والسيدة الأولى نفسها.

وخرج ترامب وزوجته إلى الحديقة الجنوبية مع غروب الشمس على أنغام مقطوعة أوركسترالية من أغنية مايكل جاكسون الشهيرة “Thriller”.

ولم يرتدِ الزوجان أي أزياء تنكرية، إذ اكتفى ترامب ببدلة زرقاء وربطة عنق حمراء وقبعة كتب عليها “USA”، بينما ارتدت ميلانيا معطفًا بنيًّا فوق فستان برتقالي.

وقام الرئيس والسيدة الأولى بتوزيع قطع شوكولاتة كبيرة وحلوى موضوعة في علب تحمل الختم الرئاسي، على صف طويل من الأطفال وذويهم امتد على طول الممر المؤدي إلى البيت الأبيض.

وشارك في الحفل أبناء موظفي البيت الأبيض وأفراد من عائلات العسكريين. وحضرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت برفقة ابنها الصغير المتنكر بزيّ يقطينة.

وقد أُقيمت الحواجز مؤقتًا لحجب أعمال البناء الجارية في القاعة الجديدة التي ينشئها ترامب ضمن الجناح الشرقي، حيث شوهدت حفارة ضخمة خلفها.

مازح ترامب الحضور قائلاً: “إنه طابور طويل… يكاد يكون بحجم قاعة الاحتفالات الجديدة”.

وجاء الاحتفال رغم عودة ترامب قبل ساعات فقط من جولة آسيوية استمرت ستة أيام شملت ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وفي ظل إغلاق حكومي مستمر منذ ثلاثين يومًا.