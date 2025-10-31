جراح تتقاطع.. من غزة المحاصرة إلى الفاشر المنسية: ما أشبه آلامك بآلامنا (فيديو)

وجّه أهالي قطاع غزة رسائل لأقرانهم في السودان وتحديدا في مدينة الفاشر التي تشهد انتهاكات إنسانية من قبل قوات الدعم السريع بحق المواطنين هناك، فالسودان وغزة جرحان منسيان، وفق الفلسطينيين.

وقالت سيدة فلسطينية: “يا سودان الخير، ما أشبه آلامك بآلام شقيقتك غزة، فالقهر واحد وإن اختلفت لهجة الجلاد أو رسمه، في الفاشر لا صوت يعلو على أنين الجوع ولا ضوء يكشف وحشة الليل سوى لهيب النار تلتهم ما تبقى من أحياء”.

وأضافت: “يقتل الناس بصمت بينما عدسات الإعلام مطفأة بإصرار، كأن المأساة لا تصلح لعناوين صفحاتهم الأولى”.

وأكد آخر أنه رغم وجوده بفي غزة إلا أن قلبه يعتصر ألما عما حل بالسودان، قائلا: “الفيديوهات التي نراها اليوم في السودان والمجاعة التي يتعرض لها أهل الفاشر شيء لا يمكن لعقل أن يستوعبه”.

وأوضح: “مثلما يحدث في غزة، الهدف واحد المسلمون مستضعفون في كل مكان والسبب تفرقهم وعدم قوتهم”.

ومنذ أيام، تتهم السلطات السودانية ومنظمات دولية وأممية قوات الدعم السريع بارتكاب “مجازر وانتهاكات إنسانية” ضد المدنيين بالفاشر، بينها “إعدامات ميدانية” واعتقالات وتهجير، وذلك أثناء اقتحامها منذ الأحد، للمدينة التي ظلت تحاصرها لأكثر من عام، لكن “الدعم السريع” ينفي تلك الاتهامات.

ودعا الحارث إدريس مندوب السودان في الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى “تصنيف ميليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية وفقا للمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب”.

وشدد على أن “ما يجري في الفاشر ليس حادثا معزولا، بل هو استمرار لنمط ممنهج من القتل والتطهير العرقي الذي تمارسه ميليشيا الدعم السريع”.

وأضاف “ميليشيا الدعم السريع لا تمتلك أي شرعية سياسية أو وطنية أو دستورية، بل تقوم على أيديولوجيا عنصرية”.

وأكد مجددا التزام حكومة السودان الثابت بالقانون الدولي الإنساني وبحماية المدنيين، ومواصلة جهودها لتحقيق سلام شامل ومستدام.