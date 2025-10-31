رئيس حكومة “تأسيس”: تجاوزات الفاشر سلوك فردي لا يعبّر عن سياستنا (فيديو)

أعلن رئيس حكومة “تأسيس” بقيادة قوات الدعم السريع في السودان، محمد حسن التعايشي، أن حكومته ملتزمة بإقامة “نظام علماني ديمقراطي لامركزي” وبناء جيش وطني مهني جديد، والسعي إلى “سلام عادل وشامل” يحفظ وحدة السودان.

ودعا التعايشي في خطاب، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري لإطلاق النار استنادا إلى دعوة الرباعية الدولية، وفتح ممرات إنسانية آمنة لتدفق المساعدات.

وأشار التعايشي إلى أن حكومته اتخذت قرارا بتشكيل قوة متخصصة لحماية المدنيين، تكون جزءا من القوات وتتحرك بقيادة ضابط كبير، داعيا في الوقت نفسه المنظمات الإنسانية إلى العمل فورا على تقديم الغذاء والدواء والمأوى، وناشد الجهات المتخصصة في المياه والطاقة الإسهام في إعادة الخدمات الأساسية.

وعن مدينة الفاشر وإقليم دارفور، قال التعايشي “إقليم دارفور أصبح تحت سيطرة حكومتنا بعد هزيمة جيش الحركة الإسلامية والقوات المتحالفة معه”، مؤكدا أن إعادة المواطنين إلى الفاشر “تتطلب إزالة الألغام، وإنهاء المظاهر العسكرية ونشر الشرطة المدنية”، مشددا على أن وزارة الداخلية مكلفة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وتعزيز الوجود الأمني في جميع الولايات ولا سيما الفاشر.

وتطرَّق رئيس حكومة “تأسيس” إلى التجاوزات الأخيرة التي حدثت في الفاشر، ووصفها بأنها “سلوك فردي لا يعبّر عن سياسة الحكومة”، معلنا التزامه الكامل بمساءلة مرتكبي أي تجاوزات. وأضاف أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة لمحاكمة أي فرد من قوات “تأسيس” يخالف القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن وزارات الداخلية والدفاع والعدل ستعلن قريبا إجراءات لصيانة حقوق الإنسان وحماية المدنيين وصون حق الحياة، على حد قوله.

ونوه التعايشي إلى أن حكومته وجهت توجيها صارما “بضرورة التزام جميع قواتنا بحماية المدنيين” وأن أي تجاوز سيُحاسَب مرتكبه، مع تأكيد أن استعادة أعمال المؤسسات المدنية وإعادة الحياة إلى الفاشر من أولويات الحكومة، وأنها ستعمل على نشر الشرطة الفيدرالية وتعزيز كفاءة مؤسسات تطبيق القانون.

وتتهم السلطات السودانية ومنظمات دولية وأممية قوات الدعم السريع بارتكاب “مجازر وانتهاكات إنسانية” بحق المدنيين في مدينة الفاشر، تشمل “إعدامات ميدانية” واعتقالات وعمليات تهجير، خلال اقتحامها المدينة التي كانت تحاصرها منذ أكثر من عام.