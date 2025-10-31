عضو لجنة السياسة الخارجية بالرئاسة التركية يتحدث عن موقف أنقرة من استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار (فيديو)

أكد عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية برئاسة الجمهورية النور شفق أن رسالة الرئيس رجب طيب أردوغان أمام المستشار الألماني فريدريش ميرتس كانت واضحة للغاية، إذ قال إن الغرب والقوى العظمى لا تفعل ما يجب تجاه المدنيين في غزة، بل وتخلوا عنها، داعيا هذه الدول إلى اتخاذ مواقف جدية.

وعبّر النور شفق خلال لقائه مع الجزيرة مباشر عن رؤية أنقرة لاتفاق وقف إطلاق النار قائلا: “الغرب يدعم وقف إطلاق النار، لكن هناك انتهاكات لهذا الاتفاق والقوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإنجلترا لا تفعل شيئا، في حين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتهك في الواقع وقف إطلاق النار بشكل علني، وهذا سمح بقتل المزيد من المدنيين”.

وحول مدى القلق التركي من استمرار انتهاك وقف إطلاق النار، لفت النور شفق إلى أن بلاده قلقة للغاية إزاء الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى أن تقوم الأطراف الموقعة على الاتفاق بواجبها، واستخدام نفوذها لوقف هذه الانتهاكات.

وكان المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، قد أكد بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة كبيرة يوم الثلاثاء الماضي، على الرغم من وجود اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بالتبعات السياسية، أكد قاسم أن هذا السلوك الإسرائيلي “يعكس عدم احترام الاحتلال للوسطاء والدول الضامنة”.

ووجّه المتحدث باسم (حماس) نداء عاجلا إلى الأطراف الإقليمية والدولية، قائلا: “ندعو الأطراف التي اجتمعت في شرم الشيخ للوقوف عند مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتهاك الاحتلال للاتفاق”.