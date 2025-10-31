فخ “كيس الإندومي”… كيف دمرت مخلفات الاحتلال حياة طفلة في غزة؟ (فيديو)

اتهمت عائلة فلسطينية من قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي بترك مخلفات متفجرة في المناطق التي انسحبت منها مؤخرًا، ما تسبب في إصابات خطيرة بين المدنيين، كان من بينها الطفلة جميلة بصلة (10 أعوام) التي فقدت أحد أصابعها بعد أن التقطت ما ظنّت أنه كيس أندومي في مخيم خان يونس، ليتضح لاحقًا أنه عبوة متفجرة.

تروي جميلة قصتها “كنت أظنه كيس أندومي فارغًا، لكنه انفجر فجأة فقطع أحد أصابعي”. وتضيف أنها نُقلت إلى المستشفى لمحاولة إعادة زراعة قطعة معدنية في يدها، لكن آثار الحادثة النفسية ما زالت تلاحقها حتى اليوم.

تقول والدتها إن حياة ابنتها تغيّرت تمامًا بعد الحادثة، إذ أصبحت تعاني من نوبات إغماء متكررة وتأخر دراسي بسبب حالتها الصحية والنفسية. وتوضح أن الأطباء لم يتوصلوا إلى تشخيص واضح، فبين من يرى أن المشكلة في الأعصاب ومن يرجعها إلى إصابة في العظام.

وتضيف الأم بحزن أن جميلة باتت تعاني أيضًا من مشكلات هضمية وتبول لا إرادي وضعف في النطق والتركيز، مؤكدة أن ابنتها “لم تعد كما كانت، ولا تحلم اليوم إلا بأن تستعيد أصبعها الذي فقدته”.

من جهته، قال والد الطفلة إن الاحتلال “تعمد بأساليب قذرة تفخيخ أشياء يحبها الأطفال مثل الدمى وأكياس الأندومي والمشروبات الغازية”، محذرًا من أن الحادثة قد تتكرر في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أنه يعيش في هاجس دائم بسبب وجود عشرة أطفال لديه، مما يزيد مسؤوليته في تحذيرهم من الاقتراب من أي جسم غريب. وأشار إلى أن هدف الاحتلال من هذه الأساليب هو “تشويه أجساد الأطفال وزرع الخوف والعقد النفسية في نفوسهم”.

وختم والد جميلة مناشدًا الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التكفل بعلاج ابنته التي أصبحت تعاني من اضطرابات عصبية وخوف شديد من أصوات القصف والطيران الإسرائيلي.