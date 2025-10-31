فضيحة قصر بكنغهام.. الملك تشارلز يجرد شقيقه أندرو من ألقابه ومنزله

أعلن قصر بكنغهام يوم الخميس أن الملك تشارلز قرر تجريد شقيقه الأصغر آندرو من لقب الأمير وإجباره على ترك منزله في وندسور، وذلك في مسعى لإبعاد العائلة المالكة عنه بسبب علاقاته مع الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان في قضايا جنسية.

وتعرض آندرو، البالغ من العمر 65 عاما والشقيق الأصغر لتشارلز والابن الثاني للملكة الراحلة إليزابيث، لضغوط كبيرة في السنوات القليلة الماضية بسبب سلوكه وارتباطه بإبستين، المدان بالاعتداء الجنسي.

في وقت سابق من الشهر الجاري أُجبر آندرو على التخلي عن لقب دوق يورك.

وصعد تشارلز إجراءاته ضد شقيقه بتجريده من جميع ألقابه، ليُعرف فيما بعد باسم آندرو ماونتباتن وندسور.

وذكر قصر بكنجهام في بيان أنه جرى تقديم إخطار رسمي لآندرو من أجل التنازل عن عقد إيجار قصره المسمى رويال لودج في وندسور بغرب لندن، وأنه سينتقل إلى سكن خاص بديل.

الأمير أندرو شقيق الملك تشارلز يتخلى عن لقبه الملكي كـ"دوق يورك" على خلفية سلسلة فضائح لاحقته#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/D4TEn9qYin — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2025

أندرو تخلى عن لقبه الملكي

وكان أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، أعلن قبل نحو أسبوعين، تخلّيه عن لقبه الملكي، نافيا “بشكل قاطع” الاتهامات الموجهة إليه.

وقال في بيان “بعد مناقشات مع الملك وعائلتي، خلصنا إلى أن الاتهامات المستمرة بحقي تضرّ بعمل جلالته والعائلة الملكية (البريطانية). لقد قررت، كما كنت دائما، إعطاء الأولوية لواجبي تجاه عائلتي وبلدي”.

وتراجعت مكانة الأمير البالغ 65 عاما بسبب قربه من جيفري إبستين، رجل الأعمال الأميركي الذي عُثر عليه ميتا داخل السجن عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية.

ويمثل قرار الملك، الذي لا يزال يخضع لعلاج منتظم من السرطان، إحدى أكثر الخطوات المثيرة ضد أحد أفراد العائلة المالكة في تاريخ بريطانيا الحديث.

سمعة العائلة المالكة

وحظي تخلّي الأمير أندرو عن لقبه ومهامه الملكية باهتمام واسع من وسائل الإعلام البريطانية، التي أبرزت محاولة الأسرة المالكة الحفاظ على مكانتها بعد الأضرار التي تسبب فيها الأمير لسمعتها.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن الأمير ويليام، ولي العهد، يخطط لمنع عمه الأمير أندرو من المشاركة في كل جوانب الحياة الملكية في حال توليه الحكم خلفا لوالده.

وأشارت شبكة سكاي نيوز البريطانية إلى أن موقف الأمير ويليام جاء بعد أن أظهرت التقارير أن الأمير أندرو حاول إقناع شرطة لندن بجمع معلومات للقيام بحملة تشويه ضد فيرجينيا جيوفري، التي اتهمته بإجبارها على ممارسة الجنس معه عندما كان عمرها 17 عاما.

ونفى أندرو مرارا اتهامات فيرجينيا جيوفري، وتفادى محاكمة مدنية بعدما دفع تسوية بملايين الدولارات.

وانتحرت فيرجينيا جيوفري، التي تحمل الجنسيتين الأمريكية الأسترالية، في منزلها بغربي أستراليا في 25 نيسان/إبريل الماضي. وظهرت اتهامات جديدة، هذا الأسبوع، في مذكراتها الصادرة بعد وفاتها.