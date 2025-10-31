مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء (فيديو)

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا بدعم خطة الحكم الذاتي التي قدَّمها المغرب بشأن إقليم الصحراء، معتبرا أنها تمثل الحل “الأكثر واقعية وجدوى” لإنهاء النزاع الممتد منذ نحو خمسة عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وصوَّت أحد عشر عضوا من أصل خمسة عشر في المجلس لصالح القرار الذي جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) عاما إضافيا، في حين امتنعت كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما تغيبت الجزائر عن المشاركة في عملية التصويت برمتها.

وجاء في نص القرار أن منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية “قد يكون الحل الأكثر جدوى للنزاع الدائر”، داعيا جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات “بنية صادقة” وعلى أساس المقترح المغربي المقدَّم عام 2007، الذي وُصف بأنه الإطار العملي والواقعي لتسوية سياسية دائمة.

وفي جلسة التصويت، أكد مندوب الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن أن بلاده “عاقدة العزم على التوصل إلى حل مقبول للأزمة في الصحراء”، مشيرا إلى أن “اقتراح المغرب الواقعي للحكم الذاتي هو السبيل الوحيد لتحقيق تسوية دائمة وعادلة” للنزاع.