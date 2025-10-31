نعيم قاسم يثني على دعوة الرئيس اللبناني للجيش (فيديو)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن “أمريكا لم تقدّم شيئا إلى لبنان، ولم يكن لها موقف من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة”، مضيفا أن “واشنطن تبرر دائما الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ولم تتخذ موقفا تجاه خمسة آلاف خرق عدواني”.

وأكد قاسم في كلمة، الخميس، أن “دفاع الجيش اللبناني عن أرضه ومواطنيه بات يُنظر إليه كتهمة ووصمة”، مشددا على أن “حزب الله ليس من دعاة الاستسلام والانهزام، ولن يتغير موقفه من المقاومة والصمود”.

وأثنى قاسم على موقف الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي دعا الجيش إلى التصدي للاعتداءات الإسرائيلية، موضحا أن “مسار السيادة هو الذي يحمي لبنان”، وأن “الحكومة هي المسؤول الأول عن الحفاظ على السيادة”.

ودعا الأمين العام لحزب الله الحكومة اللبنانية إلى “دراسة خطة لدعم الجيش حتى يتمكن من التصدي للعدو”، مشددا على أن “هدف المقاومة هو تحرير الوطن أما هدف العدو فهو الاحتلال، والجميع في لبنان يتحمل المسؤولية”.

وأشار قاسم إلى أن “وجود اتفاق غير مباشر بين لبنان وإسرائيل يشكل مرحلة جديدة”، مطالبا بأن “تنفذ إسرائيل الاتفاق بعدما نفذه لبنان”، ومؤكدا أنه “يجب توفير كل الأجواء والضغوط اللازمة لتلتزم إسرائيل، فكل اتفاق جديد من شأنه أن يبرئ إسرائيل ويصفر عدوانها”.

وأوضح قاسم أن “إسرائيل إذا كانت تطلب أمن مستوطناتها فهذا متحقق في الاتفاق”، محذرا من أن “إسرائيل إذا كانت تطلب تجريد لبنان من قوته، فهذه خطوة على طريق إسرائيل الكبرى ولن نقبل بها”.

وختم قاسم بالتأكيد أن “قوة لبنان هي السد والردع، والوقائع أثبتت ذلك، فلنحافظ على قوة لبنان من أجل أجيالنا ومستقبل أبنائنا”.

والجمعة، قال الرئيس اللبناني إن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة أراضيها.

وطالب عون المجتمع الدولي بـ”الضغط على إسرائيل لاحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية”.

وصعّدت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة هجماتها على لبنان بما يشمل عمليات اغتيال لأفراد تدعي أنهم من “حزب الله”، وشن أحزمة نارية في مناطق شرق البلاد وجنوبها.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تحوّله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

كما عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4500 مرة، وهو ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.