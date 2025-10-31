الأخبار|أمريكا

الإغلاق الحكومي في أمريكا يتسبب بإيقاف الرحلات في مطارات رئيسة

ARLINGTON, VIRGINIA - OCTOBER 27: Passengers go through TSA check points at Ronald Reagan Washington National Airport on October 27, 2025 in Arlington, Virginia. A nationwide staffing shortage of air traffic controller has led to many flight delays since the government shutdown on October 1. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
مطار رونالد ريغان الوطني (الفرنسية)
Published On 31/10/2025
آخر تحديث: 12:57 AM (توقيت مكة)

أوقفت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية (FAA) الرحلات في مطاري رونالد ريغان الوطني بالعاصمة واشنطن ودالاس فورت وورث الدولي، بسبب نقص عدد موظفي مراقبة الحركة الجوية، تزامنا مع دخول الإغلاق الحكومي يومه الثلاثين.

وأوضحت إدارة الطيران أن متوسط تأخير الرحلات بلغ 91 دقيقة في مطار ريغان و21 دقيقة في مطار دالاس، مع توقعات بتأجيل رحلات في مطار أورلاندو لاحقا للسبب نفسه.

وقد تسببت هذه الأزمة في تأخير أو إلغاء عشرات آلاف الرحلات الجوية، بعد ارتفاع كبير في حالات نقص الموظفين خلال الإغلاق.

وأصدرت الإدارة، الخميس، قرارا بوقف الإقلاع في مطار ريغان، بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية.

ARLINGTON, VIRGINIA - OCTOBER 27: A flight delay is displayed on the bulletin board at Ronald Reagan Washington National Airport on October 27, 2025 in Arlington, Virginia. A nationwide staffing shortage of air traffic controller has led to many flight delays since the government shutdown on October 1. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
لوحة الإعلانات في مطار رونالد ريغان الوطني تعرض تأخير الرحلات (الفرنسية)

وتسببت الأحوال الجوية السيئة أيضا في تأخير رحلات جوية في مناطق شمال شرق الولايات المتحدة.

ويعمل أكثر من 13 ألف مراقب للحركة الجوية و50 ألف موظف في وكالة أمن النقل من دون رواتب منذ بدء الإغلاق.

وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي، هذا الأسبوع، إن 44% من التأخيرات يوم الأحد و24% يوم الاثنين تعود لغياب مراقبي الحركة الجوية، مقابل 5% فقط قبل الإغلاق.

وتعاني إدارة الطيران من نقص بنحو 3500 مراقب مقارنة بالمستوى المستهدف، كما أن الكثير منهم كان يؤدي ساعات عمل إضافية إلزامية ويعمل 6 أيام أسبوعيا حتى قبل بدء الإغلاق.

المصدر: الجزيرة + رويترز

