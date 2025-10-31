الإغلاق الحكومي في أمريكا يتسبب بإيقاف الرحلات في مطارات رئيسة

أوقفت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية (FAA) الرحلات في مطاري رونالد ريغان الوطني بالعاصمة واشنطن ودالاس فورت وورث الدولي، بسبب نقص عدد موظفي مراقبة الحركة الجوية، تزامنا مع دخول الإغلاق الحكومي يومه الثلاثين.

وأوضحت إدارة الطيران أن متوسط تأخير الرحلات بلغ 91 دقيقة في مطار ريغان و21 دقيقة في مطار دالاس، مع توقعات بتأجيل رحلات في مطار أورلاندو لاحقا للسبب نفسه.

وقد تسببت هذه الأزمة في تأخير أو إلغاء عشرات آلاف الرحلات الجوية، بعد ارتفاع كبير في حالات نقص الموظفين خلال الإغلاق.

وأصدرت الإدارة، الخميس، قرارا بوقف الإقلاع في مطار ريغان، بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية.

وتسببت الأحوال الجوية السيئة أيضا في تأخير رحلات جوية في مناطق شمال شرق الولايات المتحدة.

ويعمل أكثر من 13 ألف مراقب للحركة الجوية و50 ألف موظف في وكالة أمن النقل من دون رواتب منذ بدء الإغلاق.

وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي، هذا الأسبوع، إن 44% من التأخيرات يوم الأحد و24% يوم الاثنين تعود لغياب مراقبي الحركة الجوية، مقابل 5% فقط قبل الإغلاق.

وتعاني إدارة الطيران من نقص بنحو 3500 مراقب مقارنة بالمستوى المستهدف، كما أن الكثير منهم كان يؤدي ساعات عمل إضافية إلزامية ويعمل 6 أيام أسبوعيا حتى قبل بدء الإغلاق.