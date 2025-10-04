أبرز ردود الفعل الدولية عقب رد حركة حماس على خطة ترامب

توالت ردود الفعل الدولية عقب إعلان حركة حماس عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياءً وجثامين، وَفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل.

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر أن موافقة حماس على خطة مدعومة من الولايات المتحدة لتحقيق السلام في غزة تُعدّ “خطوة هامة إلى الأمام” في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في القطاع.

وأضاف ستارمر في بيان أن مقترح الرئيس دونالد ترامب “قرّبنا من السلام أكثر من أي وقت مضى”، مضيفًا “ندعو جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق دون تأخير”.

فرنسا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد في منشور على منصة” إكس” على أن “الإفراج عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة في متناول اليد”.

وأضاف، “يجب متابعة التزام حماس دون تأخير”، وأكد على أن فرنسا ستؤدي دورها الكامل بما يتماشى مع جهودها في الأمم المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة، والإسرائيليين، والفلسطينيين، وجميع شركائها الدوليين.

إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة باتا في متناول اليد! ينبغي أن يُتبع التزام حماس بخطوات ملموسة دون أي تأخير. لدينا الآن إمكانية التقدّم بشكل حاسم نحو السلام. وستضطلع فرنسا بدورها الكامل،… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2025

بدورها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عبر حسابها في منصة “أكس” إنها تتابع باهتمام كبير التطورات في غزة ، مجددة دعمها الكامل لجهود الرئيس ترامب من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وشددت على أن الأولوية الآن يجب أن تكون التوصل إلى وقف لإطلاق النار يؤدي إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن، معربة عن استعداد بلادها للقيام بدورها من أجل المضي في الاتفاق.

Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del Presidente Trump per portare la pace in Medio Oriente. La priorità per tutti deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all’immediato rilascio di tutti gli ostaggi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 3, 2025

من جهته قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في منشور على منصة اكس إن الخطة تمثل “أفضل فرصة لتحقيق السلام” في هذا النزاع.

وأضاف أن “السلام في غزة وإطلاق سراح الرهائن باتا في متناول اليد”، بعد موافقة حماس “المبدئية” على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في القطاع.

The release of the hostages and peace for Gaza are within reach. Hamas, too, has now agreed to President Trump‘s peace plan in principle. Germany fully supports President @realDonaldTrump‘s call upon both sides. 1/2 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 3, 2025

بدوره شدد وزير الخارجية الهولندي، دافيد فان فييل، على ضرورة نجاح خطة السلام للرئيس الأمريكي لإنهاء الوضع الكارثي في غزة وتحقيق حل دائم.

وأضاف، “متفائل بحذر بأن حماس تبدو مستعدة لإطلاق سراح الرهائن والانخراط في مفاوضات مباشرة بشأن خطة السلام للرئيس الأمريكي”.

Cautiously optimistic that Hamas appears willing to release the hostages and engage in direct negotiations on the @POTUS peace plan. This plan must succeed to end the catastrophic situation in Gaza and to achieve a lasting solution. The Netherlands remains committed to this. — David van Weel (@ministerBZ) October 3, 2025

كولومبيا

من جهته قال الرئيس الكولومبي في منشور على “إكس” إنه يتفق هذه المرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأضاف أنه مستعد للتعاون معه عسكريا لوقف الحرب في غزة قائلا “إذا حرّك ترامب جيشه لوقف القمع ضد فلسطين، فإن جيش كولومبيا سيرافقه”.

Estoy de acuerdo está vez con Trump. Exigir el cese del genocidio. Si Trump mueve su ejército para detener la opresión sobre Palestina, ese ejército lo acompañará el ejército de Colombia https://t.co/hkaqXCU2Zp — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 3, 2025

وفي أول رد رسمي تركي طالبت الخارجية التركية بوقف فوري للهجمات ضد سكان غزة، داعية جميع الأطراف إلى الشروع بلا تأخير في المفاوضات.

وأضافت الخارجية التركية في بيانها أن رد حماس على خطة الرئيس ترمب يتيح إمكانية التعجيل بإرساء وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتحقيق سلام دائم.

الأمم المتحدة

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبر عن ارتياحه لرد حماس على خطة ترامب، وحث جميع الأطراف على اغتنام الفرصة لإنهاء الحرب في غزة.

وثمن الأمين العام جهود الوساطة التي قامت بها قطر ومصر، مجددًا دعوته المستمرة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وضمان الوصول الإنساني الكامل ودون عوائق.

وختم غوتيريش بيانه بأن الأمم المتحدة ستدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف من أجل منع المزيد من المعاناة في قطاع غزة.