إصابة إسرائيلية في حادث دهس قرب حاجز عسكري شمال القدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، عن إصابة إسرائيلية في حادث دهس يشتبه بأنه عملية نفذها فلسطيني عند حاجز عسكري قرب بلدة بدو شمال غرب القدس.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مركبة مسرعة اقتحمت حاجز رأس بدو واصطدمت بمركبة أخرى متوقفة في المكان، ما أسفر عن إصابة إسرائيلية بجروح لم تعرف طبيعتها على الفور.

وأضافت القناة أن السائق المشتبه به ترجل من السيارة عقب الاصطدام وفر مترجلا باتجاه قرية بدو، قبل أن يطارده جنود حرس الحدود الذين أطلقوا النار في الهواء وألقوا القبض عليه بعد مطاردة قصيرة.

وفي حين لم تصدر السلطات الإسرائيلية بيانا رسميا بعد حول الحادث وظروفه، أشارت صحيفة “يسرائيل هيوم” إلى أن الحادث أثار حالة استنفار أمني في المنطقة، وسط تحقيقات لمعرفة دوافع المشتبه به وما إذا كان الهجوم ذا طابع أمني أو مجرد حادث سير عادي.