إعلان موعد بدء المفاوضات التقنية لخطة ترامب بشأن غزة

كشف مصدر دبلوماسي مطلع للجزيرة أن المفاوضات التقنية لبدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة في غزة ستنطلق بعد غد الاثنين في القاهرة، بمشاركة وفود من عدة أطراف إقليمية.

وأوضح المصدر أن الوفد القطري سيتوجه إلى القاهرة بالتزامن مع بدء المفاوضات، فيما يغادر الوفد المفاوض لحركة حماس العاصمة القطرية الدوحة غدا الأحد متجها إلى القاهرة، تمهيدا لمشاركته في جولات النقاش الخاصة بآليات تطبيق الخطة.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أوضحت فيه أن القاهرة ستستضيف وفدين من إسرائيل وحركة حماس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقا لمقترح الرئيس الأمريكي، أملا فى وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني التى استمرت على مدار عامين متصلين.

وقالت الخارجية في بيان آخر، إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جددا موقفهما الثابت تجاه وحدة الأراضي الفلسطينية بين قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق حل الدولتين.

وشدد الجانبان خلال اتصال هاتفي على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تغيير الواقع الديموغرافي في قطاع غزة، مؤكدين في الوقت نفسه على ثوابت الموقف العربي الداعي إلى الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على القطاع.

كما أشار البيان إلى أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة ودعم المسار السياسي الهادف إلى تحقيق تهدئة شاملة.