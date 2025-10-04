ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأوّلي وأطلعنا حماس عليه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأوّلي من المواقع التي تسيطر عليها في قطاع غزة، تمهيدا لوقف الحرب المستمرة منذ عامين، وذلك عقب مفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” إن إسرائيل أقرت بالانسحاب الأولي، موضحا أن هذا المقترح تم عرضه على حركة حماس التي بدورها أُبلغت بتفاصيله، وأكد أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ “فورا” بمجرد أن تصدر حماس موافقتها الرسمية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاتفاق يتضمن بدء عملية تبادل الأسرى مباشرة بعد تثبيت الهدنة، فضلا عن تهيئة الظروف للمرحلة التالية من الانسحاب، التي وصفها بأنها خطوة ستقرب الأطراف من إنهاء ما سماها “كارثة استمرت ثلاثة آلاف عام”.

وختم ترامب منشوره بدعوة المتابعين إلى ترقب المزيد من التطورات حول هذا المسار، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة لإتمام الاتفاق وإنهاء الحرب.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا، في وقت سابق السبت، أوضحت فيه أن القاهرة ستستضيف وفدين من إسرائيل وحركة حماس، في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل جميع المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقا لمقترح الرئيس الأمريكي، أملا فى وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني التى استمرت عامين متصلين.