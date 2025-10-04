تعقيبا على رد حماس.. ترامب: على إسرائيل وقف قصف غزة فورا

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن البيان الأخير الصادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذي أعلنت فيه موافقتها على مقترح أمريكي لتبادل الأسرى، يشير إلى أن الحركة مستعدة للسلام الدائم، مؤكدا أن هذا التطور يفتح الباب أمام جهود حقيقية للتوصل إلى تسوية واسعة في الشرق الأوسط.

وأوضح ترامب، في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة “تروث سوشيال”، أنه بات من الضروري أن توقف إسرائيل فورا قصفها لقطاع غزة “حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة”، مشددا على أن استمرار القصف يجعل عملية الإفراج “خطيرة للغاية في الوقت الراهن”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مناقشات تفصيلية بدأت بالفعل حول الخطوات المقبلة، لافتا إلى أن القضية لا تتعلق بغزة وحدها، بل تتصل بسلام طال انتظاره في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

يأتي موقف ترامب بعد ساعات من إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح أمريكي لتبادل الأسرى، بما يحقق وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

وأوضحت حماس أن ردها جاء بعد “مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشاورات مع الإخوة الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة ترامب”.

وجدّدت الحركة موافقتها على “تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي”.

وشددت حماس على أن “أي قضايا تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني مرتبطة بموقف وطني جامع، واستنادا إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع، ستكون حماس من ضمنه، وستسهم فيه بكل مسؤولية”.

وأضافت الحركة أنها “تقدر الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه”.