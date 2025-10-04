رد حماس على خطة ترامب يفاجئ نتنياهو ويربك الجيش الإسرائيلي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم السبت أن إسرائيل تسعى إلى “التنفيذ الفوري” لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة، وذلك بعد إعلان حماس موافقتها على الخطة.

وقال مكتب بنيامين نتنياهو، في منشور على منصة “إكس”، إنه في ضوء رد حركة حماس وموافقتها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، فإن إسرائيل تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، التي تتضمن الإفراج الفوري عن جميع الأسرى.

وأضاف مكتب نتنياهو، أن إسرائيل ستواصل العمل بتعاون كامل مع الرئيس الأمريكي وفريقه من أجل إنهاء الحرب وفقًا للمبادئ التي حدّدتها إسرائيل، والتي تنسجم مع رؤية الرئيس ترامب.

جيش الاحتلال يرفع جاهزيته

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، أن رئيس الأركان إيال زامير عقد اجتماعًا خاصًا لتقييم الوضع، في ضوء التطورات الأخيرة، بمشاركة كبار القادة.

أضاف المتحدث أن رئيس الأركان أصدر توجيهاته برفع الجاهزية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترمب لتحرير الأسرى، بناءً على توجيهات القيادة السياسية.

وأكد أن سلامة القوات تأتي على رأس الأولويات، مشيرًا إلى أن كافة قدرات جيش الاحتلال ستخصص للقيادة الجنوبية لحماية الجنود.

وأصدر رئيس الأركان زامير تعليماته لجميع القوات بالحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة والانتباه وتعزيز الاستجابة السريعة لأي تهديد.

كانت القناة الإسرائيلية “12” قالت إن المستوى الأمني اعتبر أن الدخول في مفاوضات عقب موافقة حماس يُعد خطوة مناسبة لاستنفاد فرصة إعادة الأسرى، على أن يُناقش لاحقًا باقي تفاصيل الخطة بشكل كامل، مضيفة أن “هذه التوصية قد أُحيلت إلى المستوى السياسي”.

لاحقًا أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القيادة السياسية أمرت الجيش بوقف عملية احتلال مدينة غزة وتقليص النشاط العسكري للحد الأدنى والقيام بمهمات دفاعية فقط بالقطاع.

نتنياهو متفاجئ

مراسل موقع “أكسيوس” الأمريكي نقل في وقت سابق عن مسؤول إسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فوجئ برد فعل الرئيس ترامب.

وأضاف المسؤول ذاته أنه وخلال المشاورات التي أجراها نتنياهو مع ترامب، بعد رد حماس وقبل إعلان ترامب، شدد نتنياهو على أن رد حماس يُعد، من وجهة نظره، رفضاً لخطة ترامب.

وتابع مراسل “أكسيوس” أن نتنياهو أكد خلال تلك المشاورات على أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الرد الرسمي، لضمان عدم تثبيت الموقف الإيجابي لحماس تجاه الخطة الأميركية.

وأشار المسؤول نفسه إلى أن فريق المفاوضات الإسرائيلي المعني بملف الأسرى، رأى في رد حماس موقفاً إيجابياً يفتح الطريق للتوصل إلى اتفاق.

المعارضة الإسرائيلية

شدد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، على أن الرئيس ترامب مُحقّ في تأكيده على وجود فرصة غير مسبوقة لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب.

وأكد لابيد، في منشور على منصة “إكس” على ضرورة انضمام إسرائيل إلى المحادثات التي يقودها ترامب، بهدف التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق.

وأكد لابيد أنه أبلغ الإدارة الأمريكية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحظى بالدعم السياسي اللازم لمواصلة هذه العملية.

ترامب: وقف فوري لقصف غزة

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق إن البيان الأخير الصادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي أعلنت فيه موافقتها على مقترح أمريكي لتبادل الأسرى، يشير إلى أن الحركة مستعدة للسلام الدائم.

وشدد ترامب في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة “تروث سوشيال” أنه بات من الضروري أن توقف إسرائيل فورا قصف قطاع غزة “حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة”، مشددا على أن استمرار القصف يجعل عملية الإفراج “خطيرة للغاية في الوقت الراهن”.