في لحظة اختزلت عمق الألم الفلسطيني، انسحب أحد الأطفال من قطاع غزة باكيًا من مقابلة كانت تُجريها معه مراسلة الجزيرة مباشر، بعد أن غلبته دموعه، وعجز عن وصف ما يعانيه وما يتمنى أن تكون عليه حياته.

وقف الطفل بملامح شاحبة وصوت متقطع يحاول التماسك، لكن حين سألته المراسلة عن أحلامه، نظر إلى الأرض، تمتم بكلمات غير مفهومة، ثم انهار بالبكاء، وغادر المكان بصمت، تاركًا خلفه مشهدًا يدمع القلوب قبل العيون.

الطفل محمد البالغ من العمر 14 عامًا، وصف بداية كيفية تعرضه لإصابات خلال بحثه الدائم عن ما يسد به رمق عائلته، قائلًا إن الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى إطلاق الرصاص تجاه منتظري المساعدات.

ورغم صغر سنه، تحدث محمد عن أمنية بسيطة، وهي أن يعود إلى بيته في خان يونس، وأن تنتهي حياة النزوح والخوف التي أثقلت قلبه.

لكن حين سألته المراسلة عن أحلامه، سكت، نظر إلى الأرض، ثم بكى ولم يستطع أن يكمل، فانسحب، بينما كانت والدته تحاول إقناعه بالعودة، لكنه لم يستجب.