عائلات الأسرى تتهم متطرفين في إسرائيل بمحاولة تخريب الصفقة (فيديو)

عبرت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن رفضها لاستمرار الحرب في غزة ودعت إلى التوصل فورا إلى “صفقة شاملة” لإعادة جميع الأسرى من قطاع غزة.

وحمل المتحدثون خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، رسائل شكر وتأييد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده الأخيرة، وفي الوقت نفسه اتهموا “متطرفين” داخل الساحة الإسرائيلية بمحاولات تشويه الصفقة وعرقلتها.

وقالت عائلات الأسرى إن “الشعب الإسرائيلي يقف إلى جانب الرئيس ترامب لإعادة جميع الأسرى”، ودعوا إلى استثمار “النقطة الحاسمة” التي وصفوها بأنها الأهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لاسترجاع أبنائهم بأسرع وقت ممكن.

ووجهت العائلات رسائلها عدة أبرزها:

ضرورة إتمام صفقة تعيد الأسرى جميعا.

رفض أي محاولات من طرف متطرفين لتخريب الاتفاق.

الاستمرار في الحراك الشعبي حتى عودة آخر أسير إلى بيته.

وحذرت عائلات الأسرى من تفويت “فرصة تاريخية” قد لا تتكرر، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى اغتنامها والعمل مع الوسطاء من أجل صفقة فورية.

اتهامات بالعرقلة

واتهمت العائلات قوى وقيادات سياسية وصفتها بـ”المتطرفة” بأنها تحاول “تخريب الصفقة” وأنها لطالما تفاخرت بتعطيل مثل هذه الاتفاقات.

وذكر المتحدثون أسماء ساسة ضمن السياق العام للاتهام، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات سيعرض حياة الأسرى للخطر ويضيع فرصة عودتهم أحياء إلى أهلهم. وقال أحد المتحدثين “سنقف صفا واحدا ضد من يحاولون تخريب هذه الصفقة، سنصنع جدارا من النار إن لزم الأمر لحماية عودتنا”.

ضغط شعبي

تخلل المؤتمر نداء حازما من عائلات الأسرى إلى الحكومة الإسرائيلية قائلة إن “حراكنا لن يتوقف حتى إعادة جميع الأسرى في غزة”. وأكدت العائلات أن الضغط الشعبي سيكون مستمرا “حتى نرى أبناءنا يعودون”.

واختتمت العائلات مؤتمرها بدعوة مفتوحة للشعب الإسرائيلي إلى “الوقوف خلف مطلب إعادة الأسرى” والمشاركة في فعاليات حاشدة ودعوات احتجاجية سبق أن نظمت في أماكن عامة كـ”ساحة المخطوفين” في تل أبيب، مطالبين الحكومة بضرورة التعاون مع الوساطات الدولية بسرعة وشفافية لإنجاز صفقة تعيد كل الأسرى إلى بيوتهم. وأكدت العائلات أنها “لن تتوقف حتى تحقيق الهدف”.