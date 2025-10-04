قيادي باتحاد العمال الإيطالي: تصرف بن غفير تجاه معتقلي أسطول الصمود لم يفاجئنا (فيديو)

أكد سلفاتوري مارا رئيس العلاقات الخارجية باتحاد العمال الإيطالي أن أكثر من مليوني شخص خرجوا في مظاهرات واسعة في مئات المدن الإيطالية اليوم الجمعة لكي يوصلوا رسالة واضحة للحكومة الإيطالية، وغيرها من الحكومات الأوروبية، وهي أنهم “يريدون نهاية للإبادة الجماعية في غزة“.

وقال مارا، في مقابلة مع برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر اليوم الجمعة، إن “العمال الإيطاليين أظهروا تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، ورفضهم اعتراض أسطول الصمود، حيث كان هناك عضوان من النقابة الإيطالية على متن السفن”.

وطالب مارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين من المشاركين في أسطول الصمود، مؤكدا أنهم “نشطاء يسعون إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب المكلوم في غزة الذي يعاني من أسوأ اعتداء منذ الحرب العالمية الثانية”.

كما طالب مارا الحكومة الإيطالية “بوقف كافة أشكال التعاون العسكري والتجاري مع الحكومة الإسرائيلية حتى تنتهي الإبادة الجماعية في غزة”.

“رمزية أسطول الصمود”

وأشار مارا إلى أن القصص التي رواها 4 نواب إيطاليين، شاركوا في أسطول الصمود وعادوا اليوم الجمعة إلى العاصمة الإيطالية روما، عن معاناتهم لا تضاهي معاناة أهل غزة، “حيث قتل أكثر من 60 ألف فرد، بينهم أطفال ونساء، وهناك من يتم تجويعهم حتى الموت”، وفق صفه.

وأشار إلى “رمزية أسطول الصمود” في كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث أظهر أن “الحكومة الإسرائيلية أصبحت معزولة دوليا لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في غزة”.

ورفض مارا ما قام به وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير من ترهيب للمعتقلين من أسطول الصمود قائلا إن “سلوكه يمثل انتهاكا آخر لحقوق السجناء”.

“لم يفاجئنا سلوك بن غفير”

وأضاف مارا “لم يفاجئنا ما قام به بن غفير لأننا نشاهد الجيش الإسرائيلي يعامل المحتجزين بشكل غير قانوني”، مشيرا إلى أن النشطاء “تم اعتقالهم في المياه الدولية ولم يكن بحوزتهم أي سلاح، ومهمتهم سلمية وهدفهم إيصال مساعدات إنسانية لشعب غزة الذي تم تجويعه حتى الموت”.

وطالب مارا الحكومة الإيطالية “بإدانة الطرقة غير القانونية التي تعاملت بها إسرائيل مع المعتقلين من المشاركين في أسطول الصمود”.

ودعا مارا الاتحادات والنقابات العملية في مختلف بلاد العالم، التي تمثل القيم الإنسانية، إلى “التضامن والاتحاد لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكل من يعانون من أعمال وحشية في العالم”.

ومضى قائلا “يجب على المجتمع الدولي العمل على وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري”.

وأضاف أن “الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو وحلفاءه من اليمين المتطرف يزعزعون الاستقرار في كل الشرق الأوسط”، وهو ما نأمل أن ينتهي سريعا.

وأشار إلى أن اتحاد العمال الإيطالي يؤمن بضرورة التعايش السلمي بين كافة الشعوب في الشرق الاوسط.