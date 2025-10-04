مسيرات عفوية لسكان من خان يونس بعد رد حركة حماس على خطة ترامب (فيديو)

أظهرت لقطات خاصة لقناة “الجزيرة مباشر” حالة من الاحتفاء بين عدد من سكان غزة في منطقة خان يونس، بمحيط مجمع ناصر الطبي، وذلك عقب إعلان حركة حماس موافقتها على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب أحد السكان عن شكره العميق للوفد المفاوض التابع لحركة حماس، قائلاً: “كل احترامي للوفد المفاوض على اهتمامه بهذا الشعب المظلوم”.

وأضاف أن الاعتداءات الإسرائيلية دمّرت كل مظاهر الحياة في قطاع غزة، شماله وجنوبه، من خلال استهداف المدنيين، وخاصة الأطفال، إلى جانب تدمير البنى التحتية.

وردّد السكان هتاف “بدنا نروح”، في إشارة إلى رغبتهم في العودة إلى منازلهم بعد معاناة من النزوح استمرت قرابة عامين.

كما أعرب مواطن آخر من غزة عن امتنانه وشكره العميق لحركة حماس التي، على حد تعبيره، “أوقفت حمام الدم بموافقتها على خطة ترامب من أجل السلام”، موجهاً شكره أيضاً إلى كل من قطر ومصر وسائر الدول العربية التي ساعدت قطاع غزة خلال الفترة الماضية من خلال تقديم المساعدات والأدوية، وساهمت بدورها الفعّال في جهود الوساطة.