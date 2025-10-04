نتنياهو: قطاع غزة سيصبح منزوع السلاح إما بخطة ترامب أو بطريقتنا (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستعمل على نزع سلاح حركة حماس وسيصبح قطاع غزة منزوع السلاح، مؤكدا أن ذلك سيتم إما عبر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو بالوسائل العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو في تصريح متلفز اليوم السبت، أن إسرائيل ستعيد جميع الأسرى الأحياء والأموات “في ظل وجود الجيش في عمق غزة”، مشددا على أن دخول قواته إلى رفح والسيطرة على محور فيلادلفيا يهدف إلى منع إدخال السلاح إلى القطاع.

وقال: أصدرت توجيهاتي لطاقم التفاوض برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر للتوجه إلى مصر لبحث خطة ترامب.

وزعم نتنياهو أن الضغط العسكري الذي نفذته إسرائيل أدى إلى توتر حماس واضطرارها للموافقة على المخطط الإسرائيلي، مدعيا أن “حماس هي من ستعزل وليس إسرائيل”.

وتوجه نتنياهو بالشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه إسرائيل في العمليات الإسرائيلية، مضيفا “غيرنا وجه الشرق الأوسط وسنواصل العمل من أجل ضمان أبدية إسرائيل”.

وأشاد بقدرة الجيش الإسرائيلي على إعادة 207 أسرى حتى اليوم، مؤكدا “لن أتخلى أبدا عن باقي الأسرى أو إنجاز باقي أهداف الحرب”.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستواصل العمل على استعادة الأمن والتهدئة الإقليمية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى قدرته على الصمود أمام الضغوط الداخلية والخارجية خلال فترة العمليات.

اقتباسات من تصريحات نتنياهو: