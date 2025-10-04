70 شهيدا في غزة منذ فجر السبت رغم مطالبة ترامب لإسرائيل بوقف القصف (فيديو)

استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم السبت في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، رغم مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل بوقف القصف بعد إعلان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) استعدادها للإفراج عن الأسرى بموجب خطة ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.

وأكدت مصادر طبية ميدانية للجزيرة مباشر أن القصف أسفر عن استشهاد 70 فلسطينيا منذ فجر السبت، إضافة لإصابة العشرات وفقدان 20 مواطنا تحت الأنقاض.

وأفادت المصادر بأن القصف طال عدة مناطق في مدينة غزة:

حي الزيتون جنوب المدينة، بالقرب من مسجد بلال.

حي الصبرة، حيث شنت طائرات الاحتلال أربع غارات على منازل المواطنين.

حي التفاح، حيث ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة أسفرت عن استشهاد 17 شخصا على الأقل، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة العشرات.

مناطق مفترق اللبابيدي، مركز مساعدات نتساريم، وشمال مخيم النصيرات، حيث استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون.

وأوضحت المصادر الطبية توزيع الشهداء على مستشفيات القطاع كما يلي:

مستشفى الشفاء: 15 شهيدا

مستشفى المعمداني: 32 شهيدا

مستشفى العودة: شهيدان

مستشفى الأقصى: شهيدان

مستشفى ناصر: 19 شهيدا

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 67,074 مواطنا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة 169,430 آخرين، في حصيلة غير نهائية حيث لا يزال العديد تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم.

وكانت حماس قد أعلنت قبولها بعض الأجزاء الرئيسية من اقتراح ترامب للسلام المكون من 20 نقطة، بما في ذلك إنهاء الحرب، انسحاب إسرائيل، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين. وقد لاقى رد الحركة ترحيبا واسعا من قادة دوليين دعوا إلى إنهاء الصراع، والإسراع في إطلاق سراح الأسرى.