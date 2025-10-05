بعد 12 عاما.. المطرب فضل شاكر يسلم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن المطرب فضل شاكر سلّم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني.

تفاصيل التسليم والأحكام القضائية

وسلم الفنان اللبناني نفسه أمس السبت تمهيدا لإغلاق ملفه القضائي الذي ظل مفتوحا لأكثر من عقد، وجاءت عملية التسليم عند مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، قرب مدينة صيدا، حيث كان شاكر متواريا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصادر قضائية وأمنية أن عملية تسليم فضل شاكر، واسمه الحقيقي فضل شمندور، جاءت بعد تنسيق بين وسطاء ومسؤولين في وزارة الدفاع اللبنانية.

وكان شاكر يختبئ داخل مخيم عين الحلوة، الذي لا تدخل إليه القوات المسلحة اللبنانية وتتولى أمنه الفصائل الفلسطينية.

وأكد مسؤولون أنه بعد احتجازه، ستسقط الأحكام التي صدرت بحقه أثناء هروبه، وسيجري استجوابه استعدادا لمحاكمته بتهم جديدة بارتكاب جرائم ضد الجيش.

أحكام غيابية صدرت بحق شاكر

السجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، بتهمة “التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية” وتقديم خدمات لوجستية “للإرهابيين”.

السجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية، بتهمة تمويل جماعة الشيخ أحمد الأسير المسلحة والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر.

حكم آخر بالسجن 5 سنوات عام 2016 بتهمة “التهجم على دولة شقيقة”.

واعتزل فضل شاكر، المولود عام 1969، الغناء في عام 2012 قبل عودته لإصدار أغاني لاحقا، وتعود قضيته الرئيسية إلى يونيو/حزيران 2013، عندما اندلعت اشتباكات دموية بين أنصار جماعة الأسير والجيش اللبناني في بلدة عبرا قرب صيدا، أسفرت عن مقتل 18 عسكريا و11 مسلحا.