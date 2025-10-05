ترامب يحذر حماس من “إبادة كاملة” إذا تمسكت بالسلطة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حركة حماس ستواجه “الإبادة الكاملة” إذا أصرت على البقاء في السلطة في غزة، في ظل استمرار الجهود لدفع خطته المقترحة لوقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، رد ترامب على سؤال حول ما سيحدث إذا رفضت حماس التخلي عن السيطرة على القطاع بالقول “الإبادة الكاملة”.

وأضاف “سنكتشف قريبا ما إذا كانت حماس جادة في التوصل إلى سلام، فالوقت وحده كفيل بإثبات ذلك”.

وجاءت تصريحات ترامب ردا على أسئلة مراسل سي إن إن، الذي أشار إلى تفسير السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بأن رفض حماس لنزع السلاح وإصرارها على إبقاء غزة تحت السيطرة الفلسطينية وربطها قضية الأسرى بالمفاوضات يعني رفضها فعليا للخطة الأمريكية المكونة من 20 نقطة.

وأكد ترامب أنه يتوقع وضوحا في القريب العاجل بشأن موقف الحركة، مشددا على أنه يعمل بجد لجعل خطته لوقف إطلاق النار “واقعا ملموسا”.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متفقا معه على إنهاء حملة القصف في غزة، قال ترامب “نعم”.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق السبت أن إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي المدرج في خطته، مشيرا إلى أن إدارته تنتظر الآن تأكيدا من حماس.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال”: بعد المفاوضات، وافقت إسرائيل على خط الانسحاب الأولي، الذي عرضناه على حماس وشاركناه معها. عندما تؤكد حماس ذلك، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورا، وسيبدأ تبادل السجناء والرهائن، وسنهيئ الظروف للمرحلة التالية من الانسحاب، والتي ستقربنا من نهاية هذه الكارثة التي استمرت 3000 عام.

وأكد ترامب أن نجاح هذه الخطة سيتيح بدء تبادل الأسرى، ويمهد لمرحلة لاحقة من الانسحاب الإسرائيلي، وصولا إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ عامين.