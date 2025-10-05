“سأمنع ابني من القتال مع الجيش الإسرائيلي مستقبلا”: والد أسير لدى حماس

أكد يهودا كوهين والد أحد الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه لم يعد يملك أي ثقة بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قال كوهين “بكل تأكيد سوف أمنعه من الذهاب للقتال في غزة مجددا فابني نمرود لم يتعرض للخيانة فقط من حكومة نتنياهو بل تعرض للخيانة من الجيش الإسرائيلي أيضا”.

والد الجندي الإسرائيلي الأسير نمرود كوهين للجزيرة مباشر: لم أعد أثق بالجيش وسأمنع ابني من القتال مجددا في #غزة pic.twitter.com/YulTt6jNPm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 4, 2025

وأشار كوهين إلى أن ابنه كان في غزة “للدفاع عن حدود بلاده مع تشكيل من الدبابات التابعة للجيش التي لم تكن بحالة جيدة ومؤهلة للعمل كما ينبغي عندما تعرضوا للهجوم”.

وكشف كوهين أن ابنه نمرود لم تسنح له الفرصة الكافية “للتدرب على كيفية تشغيل الدبابة وبالتالي عندما جاء الوقت لم تعمل الدبابة بالشكل المفترض”.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا، في وقت سابق السبت، أوضحت فيه أن القاهرة ستستضيف وفدين من إسرائيل وحركة حماس، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل جميع المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقا لمقترح الرئيس الأمريكي، أملا فى وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني التى استمرت عامين متصلين.