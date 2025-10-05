شاهد: إيفرتون يلحق الخسارة الأولى بكريستال بالاس في البريميرليغ

قلب نادي إيفرتون، اليوم الأحد، الطاولة على ضيفه كريستال بالاس من التأخر بهدف إلى الفوز (2-1) في مباراة جمعت بينهما على ملعب هيل ديكنسون.

تقدم كريستال بالاس بهدف أول في الدقيقة 37 عن طريق الظهير الأيمن الكولومبي دانييل مونوز.

وتحصل إيفرتون على ركلة جزاء في الدقيقة 76، حولها السنغالي إلمان ندياي إلى هدف قبل أن يسجل جاك جريليش هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وصعد إيفرتون للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ11 نقطة، بينما ظل كريستال بالاس في المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن تلقى الهزيمة الأولى هذا الموسم.