كل ما تحتاج إلى معرفته عن المستحقين لجائزة نوبل للسلام

أثار حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكرر عن ضرورة حصوله على جائزة نوبل للسلام، تساؤلات عن الجائزة المرموقة، وكيفية اتخاذ قرار منحها وما إذا كان لدى ترامب فرصة فعلية للفوز بها.

وحظي ترامب بدعم قادة باكستان، وكمبوديا، وإسرائيل، الذين رشحوه بالفعل للحصول على الجائزة، كما تحدث الرئيس الأمريكي مرارا عن ضرورة حصوله عليها بسبب ما قال إنه دوره الكبير في إرساء السلام في العالم، معتبرا أن عدم حصوله عليها يمثل إهانة للولايات المتحدة.

من يستحق الفوز بها؟

تتخذ اللجنة قرارها بناء على من تتوفر فيه المواصفات التي أوضحها ألفرد نوبل، مؤسس الجائزة، في وصيته، التي تنص على أنه ينبغي أن تُمنح الجائزة “لمن قدم أكبر أو أفضل إسهام في تعزيز الإخاء بين الأمم، وإلغاء أو تقليص الجيوش الدائمة، وإنشاء مؤتمرات السلام وتعزيزها”، لكن هذه المعايير يُنظر إليها في سياق أوضاع العالم الحالي كي يمكن تكييفها مع الأحداث الجارية، كما أوضح كريستيان بيرغ هارفيكن، أمين لجنة نوبل.

ومن بين الأسماء التي كُشف عن ترشيحها للجائزة هذا العام المحكمة الجنائية الدولية، وحلف شمال الأطلسي، والناشط تشاو هانغ تونغ، المسجون في هونغ كونغ، والمحامي والحقوقي الكندي إروين كوتلر.

طريقة الترشيح

تبدأ عملية الاختيار بترشيح من نخبة مختارة حيث لا تُمنح عملية الترشيح لأي شخص، بل تخصص للأشخاص الذين يتمتعون بنفوذ قوي وخبرة واسعة في مجالاتهم، مثل أعضاء الحكومات، وأعضاء البرلمان، ورؤساء الدول، وأساتذة الجامعات المتخصصين في التاريخ والعلوم الاجتماعية والقانون والفلسفة، كما يحق لحائزي الجائزة السابقين ترشيح من يرونه مناسبا.

بعد تقديم الترشيحات تتولى لجنة نوبل النرويجية القرار. تتكون هذه اللجنة من خمسة أفراد يعينهم البرلمان النرويجي، وغالبا ما يكون أعضاء اللجنة من السياسيين المتقاعدين. ويرأس اللجنة حاليا رئيس “منظمة القلم الدولية” (Pen International)، وهي منظمة دولية للكتاب، ومقرها في العاصمة البريطانية لندن، وتسعى لتعزيز حرية التعبير حول العالم.

كيف يتخذ القرار؟

تقدم الترشيحات إلى لجنة نوبل النرويجية في موعد أقصاه 31 يناير/كانون الأول من كل عام، مع عرض الأسباب التي تبرر ترشيح الشخص. ويمكن لأعضاء اللجنة ترشيح من يرونه مناسبا في موعد لا يتجاوز أول اجتماع للجنة في شهر فبراير/شباط.

بعد ذلك يناقش أعضاء اللجنة جميع الأسماء المرشحة، قبل أن يتوصلوا إلى قائمة قصيرة للمرشحين، يجري بعدها تقييم دقيق لكل مرشح يقوم عليه عدد من المستشارين والخبراء.

ولكي تصل اللجنة إلى قرارها ينعقد إجراء اجتماع شهري للجنة لمناقشة الأسماء المرشحة للجائزة، وغالبا يُتخذ القرار في شهر أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول من كل عام، حيث تسعى اللجنة لاتخاذ قرار بالإجماع. وفي حال عدم حصول الإجماع يُتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

رغم أن لجنة نوبل النرويجية تحتفظ بقائمة الترشيحات الكاملة سرا، حيث تحفظ في خزانة لمدة 50 عاما، فإن لدى الجهات المرشِّحة كامل الحرية في الكشف عن اختياراتها.

هل يفوز بها ترامب؟

إذا فاز ترامب بالجائزة فلن يشكل ذلك سابقة في تاريخ الرؤساء الأمريكيين، حيث فاز ثلاثة من أسلافه بالجائزة، كان آخرهم باراك اوباما الذي حصل عليها بعد أقل من عام من توليه منصب الرئاسة، كما حصل عليها أيضا الرئيسان ثيودور روزفلت ووودرو ويلسون. لكن وكالة رويترز نقلت عن خبراء في الجائزة أنه من المستبعد فوزه بها.

علام يحصل الفائز بالجائزة؟

يتلقى الفائز بجائزة نوبل للسلام ميدالية، وشهادة، و11 مليون كرونة سويدية أي (1.19 مليون دولار أمريكي)، فضلا عن التكريم العالمي الذي يحظى به.

متى يُعلن عن الجائزة؟

يُعلن عن الجائزة في تمام الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول في معهد نوبل النرويجي بأوسلو. ويُقام حفل تكريم الفائز بالجائزة في قاعة مدينة أوسلو في 10 ديسمبر/كانون الأول، الذي يوافق ذكرى وفاة ألفريد نوبل، مؤسس الجائزة المرموقة.

متى تأسست الجائزة؟

تأسست جائزة نوبل سنة 1901 بناء على وصية العالم السويدي ألفرد نوبل مخترع الديناميت، حيث خصص هذا العالم ثروته لإنشاء جوائز سنوية في مجالات مختلفة، منها جائزة نوبل للسلام. وتمنح هذه الجائزة للأفراد أو المؤسسات التي تقدم إسهامات بارزة في تعزيز السلام وحل النزاعات حول العالم وتعتبر من أرفع الجوائز الدولية.

أبرز العرب الحاصلين عليها

حصل على جائزة نوبل للسلام الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المصري محمد البرادعي، والناشطة اليمنية توكل كرمان، وأربع منظمات تونسية رعت الحوار الوطني، وهي: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.