وسائل إعلام إسرائيلية نتنياهو قدم تعهدا لسموتريتش وبن غفير بشأن حماس

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية ومصادر مقربة من الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا مساء الأحد استمر لساعات تم خلاله التوصل إلى تفاهم لفظي يقضي بأن الحرب لن تنتهي ما لم تنزع أسلحة حركة حماس، مما منح ضوءا مؤقتا لتأجيل أزمة حكومية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن سموتريتش وعددا من الوزراء منحوا “الضوء الأخضر” لنتنياهو للمضي في “المرحلة الأولى من الصفقة”، مع التأكيد على خط أحمر يتمثل في رفض بقاء حماس وسلاحها.

ونقلت القناة 13 عن مصادر مقربة من الوزيرين أن نتنياهو تعهد أمامهما باستئناف القتال إذا ما أخرت حماس المفاوضات أو لم تفرج عن جميع الأسرى.

ما جرى في الاجتماع

وقالت مصادر للقناة 13 إن الوزيرين طالبا بضمانات صريحة بعدم إنهاء العمليات العسكرية أو إعلان نهاية الحرب دون تحقيق هدفين أساسيين بالنسبة لهما:

إفراج كامل عن جميع الأسرى.

نزع سلاح حماس بصورة تضمن عدم قدرتها على العودة إلى العمل المسلح.

وأفاد مقربون من الوزيرين بأن نتنياهو نجح في توفير “تعهد” شفهي يلبي تلك المطالب، مما سمح له بـ”منع حل الحكومة” أو تفجر أزمة داخل الائتلاف في اللحظة الراهنة.

تصريحات متشددة

وقال سموتريتش، وفق ما نقل، إن “وقف الهجوم وإجراء مفاوضات دون التعرض لإطلاق النار خطأ فادح ووصفة أكيدة لإضاعة الوقت من جانب حماس”.

وشدد بن غفير على أن الهدف الرئيسي للحرب “منع بقاء حماس”، مضيفا “إذا بقيت حماس قائمة بعد إطلاق سراح جميع الرهائن، فلن نكون جزءا من الحكومة”.