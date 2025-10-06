“أهانونا ونزعوا حجابنا”: ناشطة تركية عن تجاوزات الإسرائيليين بحق المشاركين في أسطول الصمود

قالت الناشطة التركية سمانور سونمار التي شاركت في أسطول الصمود إن السلطات الإسرائيلية اعتقلتها هي وزملائها المشاركين في الأسطول وأهانتهم بأشكال متعددة ونزعوا حجاب الناشطات المشاركات.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قالت سمانور “كنت في السفينة مرجانة وعندما أصبحنا على بعد 57 ميلا من الشاطيء في المياه الدولية اعترضتنا السفن الإسرائيلية”.

وأضافت “كان على متن السفينة 10 أشخاص واقتحمتها القوات الإسرائيلية واحتجزونا ثم اقتادونا إلى الشاطيء وعندما أدخلونا إلى ميناء أسدود حيث تركونا تحت أشعة الشمس الحارقة ساعات طويلة ولم يعطونا أي مياه للشرب بينما واصلوا الاعتداء النفسي والاحتقار الموجه نحونا”.

وندد مركز العدالة الحقوقي بموقف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير من المعتقلين من أسطول الصمود، وأكد أن إشادته بمصلحة السجون الإسرائيلية، بسبب طريقة تعاملها مع المحتجزين، “تعكس سياسة إسرائيل في إساءة معاملة وقمع المشاركين في أسطول الصمود”.

وكان الفريق الإعلامي لأسطول الصمود العالمي وصف ادعاءات بن غفير، بأن الأسطول لم يحمل سوى القليل من المساعدات الإنسانية أو لم يحمل أي منها، بأنها “ليس فقط موقف زائف يمكن التحقق منه، بل إنه موقف فاحش بعد عامين من الإبادة الجماعية في قطاع غزة“.