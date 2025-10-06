البيت الأبيض يكشف عن مناقشات فنية حساسة حول غزة في شرم الشيخ

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الاثنين، إن مصر تشهد مناقشات فنية حساسة بين فرق متخصصة وممثلين عن الأطراف المعنية (الوسطاء وإسرائيل والمقاومة الفلسطينية)، وسط إجماع كامل على ضرورة إنهاء الحرب في غزة بأسرع وقت ممكن.

وأوضحت ليفيت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبذل جهودا لتحقيق تقدم سريع في الخطة المقترحة، مشيرة إلى مشاركة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الامريكي دونالد ترامب ومستشاره السابق جاريد كوشنر إلى جانب الجهات ذات الصلة في المفاوضات القائمة حول خطة غزة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن “الفرق الفنية تناقش حاليًا سبل إرساء البيئة المثالية لإطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) في غزة، ونؤكد أن الرئيس ترامب يريد الإفراج عن الرهائن بأقصى سرعة ولا يرغب بوضع خطوط حمراء في هذه القضية”.

وشددت على أهمية إنجاز هذه الخطوة بسرعة قائلة: “من المهم جدًا أن ننجز إطلاق سراح الرهائن سريعا”.

وأضافت ليفيت أن الإدارة الأمريكية تسعى لإرساء سلام دائم ومستدام في غزة وضمان ألا يشكل القطاع تهديدًا لأمن إسرائيل أو الولايات المتحدة.

كما لفتت إلى أن المحادثات الفنية في مصر “حساسة جدا وهناك العديد من الأمور التي يجب التناقش بشأنها”.

وأشارت إلى تفاؤل الإدارة الأمريكية بالتوصل لاتفاق زاعمة أن إسرائيل “تتعاون بشكل جيد مع خطة الرئيس ترامب”.

وختمت بأن الخطوة الأولى هي التوصل إلى وقف إطلاق نار والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، تليها محادثات حول ضمان سلام مستدام، مضيفة: “يجب أن يكون هناك ضمانات أمنية وحكم جيد في غزة وهذا من ضمن الأولويات”.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل فريق التفاوض الإسرائيلي إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، لبدء المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس حول خطة ترامب، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.