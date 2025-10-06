القسام تعلن تدمير دبابة إسرائيلية بعبوة “شواظ” جنوب غزة

أعلنت كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تدمير دبابة إسرائيلية في عملية عسكرية جنوب مدينة غزة.

وقالت الكتائب في تدوينة، مساء الاثنين، عبر قناتها على منصة “تلغرام”: “تمكن مجاهدو القسام أول أمس السبت من استهداف دبابة ميركافا صهيونية بعبوة شواظ في محيط مدرسة أم القرى جنوب شارع 8 جنوب مدينة غزة”.

ولم تذكر القسام أي تفاصيل أخرى بشأن العملية.

وبسبب ظروف القتال المعقدة في غزة، تتأخر كتائب القسام في الإعلان عن بعض عملياتها الميدانية، إذ يُشترط أولا تأمين انسحاب المقاتلين وعودتهم من الجبهات بسلام، وإتمام عمليات التحقق والتوثيق الميداني، وَفق بيانات سابقة للقسام.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعقيب فوري على بيان القسام.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و160 شهيدا و169 ألفا و679 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.