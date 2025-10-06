المرصد الأورومتوسطي يحذر: اختطاف الممرضة تسنيم الهمص مؤشر جديد على سياسة الإخفاء القسري في غزة

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء جريمة اختطاف الممرضة الفلسطينية تسنيم مروان الهمص (23 عامًا) من أمام النقطة الطبية التي تعمل فيها بمنطقة المواصي جنوب قطاع غزة، وذلك بعد نحو 70 يوما من اختطاف والدها، الطبيب مروان شفيق الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة، في جريمة مماثلة.

واعتبر المرصد أن الواقعة تشير إلى نمط متكرر من جرائم الاختطاف والإخفاء القسري التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم العاملون الصحيون.

تفاصيل الاختطاف

ووفقًا للمرصد، فإن فريقه الميداني وثّق تفاصيل اختطاف الممرضة صباح الخميس 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حين اعترضت شاحنة صغيرة، تقل 4 مسلحين وسائقا بزي مدني، طريقها أثناء توجهها إلى عملها، وجرى سحبها بالقوة إلى داخل المركبة بعد ضربها وتكميم فمها، وسط إطلاق نار في الهواء لتفريق المواطنين الذين حاولوا التدخل، قبل أن تتجه الشاحنة نحو المناطق الشمالية من محافظة رفح، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وأشار المرصد إلى أن هذا الاختطاف يطابق أسلوب تنفيذ جريمة اختطاف والدها، حيث سبق أن أصيب والدها خلال عملية مشابهة في يوليو/ تموز الماضي، بينما استشهد المصور الصحفي تامر الزعانين وأُصيب آخرون.

وأكد المرصد أن القرائن الميدانية تشير إلى ضلوع القوات الإسرائيلية، أو ميليشيات تابعة لها، في حادثة اختطاف الممرضة، بما في ذلك اتجاه انسحاب الشاحنة إلى مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الممرضة تسنيم الهمص بعد اختطافها وإخفائها قسرًاhttps://t.co/3mHjy0DpOB — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) October 6, 2025

رسائل تهديد

وتضمن البيان إفادات شهود عيان وعائلة الممرضة، حيث وصفوا طريقة اختطافها وأوضحوا تلقيها رسائل تهديد وابتزاز مستمرة قبل الواقعة، مع تأكيد والدتها على أن ابنتها لم ترتكب أي جريمة تبرر اختطافها، وأنها لا تعرف مصيرها أو حالتها الصحية حتى الآن.

وحذر المرصد الأورومتوسطي من الخطر البالغ الذي يهدد الممرضة ووالدها، خاصة في ظل إخفائهما ومنع تواصلهما مع العالم الخارجي، مشيرا إلى احتمال تعرضهما للتعذيب والابتزاز النفسي بهدف انتزاع معلومات أو اعترافات قسرية، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتهدد المدنيين والعاملين الصحيين في مناطق النزاعات المسلحة.

دعوة للتحرك العاجل

ودعا المرصد اللجنة المعنية بحالات الإخفاء القسري في الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لمساءلة السلطات الإسرائيلية والكشف عن مكان الممرضة ووالدها وضمان الإفراج الفوري عنهما.

كما طالب المرصد المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، بفتح تحقيق عاجل في القضية باعتبارها انتهاكا مركبا يجمع بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والإخفاء القسري.

كما شدد على ضرورة تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمخاطبة السلطات الإسرائيلية والكشف عن مصير المختطفين وضمان معاملتهم وفق القانون الدولي الإنساني، وتمكينها من زيارة أماكن احتجازهم دون قيود.

مطالبة بوقف جرائم الاختطاف

وطالب المرصد المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لنشر قوائم محدثة لجميع المحتجزين والمختفين قسرا من قطاع غزة، بما يضمن تمكين عائلاتهم ومحاميهم من الوصول إلى المعلومات الأساسية حول مصيرهم.

واختتم بدعوة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف للوفاء بالتزاماتها القانونية ووقف جرائم الاختطاف والإخفاء القسري، بما في ذلك تعليق التعاون العسكري والأمني مع إسرائيل، وطلب فتح تحقيق عاجل من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك من الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية للتحقيق في جرائم الإخفاء القسري والتعذيب، باعتبارها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لا تسقط بالتقادم.