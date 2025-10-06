بمضرب بيسبول.. شاب يحطم التلفاز بعد ظهور نتنياهو على الشاشة (فيديو)

أثار ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على شاشة التلفاز، رد فعل غير متوقع لدى شاب، استخدم عصا البيسبول لتحطيم الجهاز بالكامل، في حادثة لفتت الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل المستخدمون مع الفيديو بشكل واسع، حيث كتب أحدهم “كنت أريد أن أفعل ذلك بشدة أيضًا”، فيما علّق آخر قائلاً “لقد هُزمت إسرائيل بمضرب البيسبول”، بينما نصح آخرون بتجنب مشاهدة التلفاز لتفادي الغضب والانفعال.