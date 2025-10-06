“خلاف داخل إسرائيل حول تصور إنهاء الحرب في غزة”: سفير مصر السابق في إسبانيا

أشار سفير مصر السابق في إسبانيا أيمن زين الدين إلى وجود مساحة من الاختلاف في إسرائيل حول إنهاء الحرب في غزة.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قال زين الدين “في تصوري أن هناك مساحة من اختلاف الرأي في إسرائيل بين من يرغبون في انتصار ساحق بمعنى استسلام حماس وتسليم الأسرى وتسليم السلاح والخروج من غزة وإخضاع القطاع كلية لإسرائيل وبين من يرون أن حتى هذا الحد ليس كافيا لأن لديهم أطماع في أرض غزة”.

خطة ترامب.. هل تنهي الحرب في غزة؟ pic.twitter.com/Lx6KAheNZG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 5, 2025

وأشار زين الدين إلى أن تفاعل هذه الأطراف خلال عملية التفاوض هو الذي سيحدد خط سير عملية إنهاء الحرب في غزة من عدمه.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن وفدًا ممثلا لها، برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة، وصل إلى مصر، مساء الأحد، لبدء المفاوضات بشأن آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتبادل الأسرى، وذلك بحسب بيان مقتضب عبر قناتها على منصة تليغرام.

وتستضيف مصر، اليوم الاثنين، مفاوضات بين وفدي حماس وإسرائيل لبحث تفاصيل تبادل الأسرى وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

وسيتم خلال المباحثات غير المباشرة بحث الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين طبقا لمقترح ترامب، أملا في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، بحسب ما قالت الخارجية المصرية في بيان، السبت.