شاهد: طفلة فلسطينية تتلو القرآن بخشوع أمام ثلاجة الموتى في غزة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا، يظهر طفلة فلسطينية وهي تقرأ القرآن بخشوع أمام ثلاجة الموتى في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، في مشهد يعكس صمود الأطفال الفلسطينيين وإيمانهم وسط الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأثارت هذه اللقطات تفاعلاً واسعاً بين رواد المنصات الرقمية، إذ علق بعض بالدعاء للطفلة وحماية الأطفال الفلسطينيين، مثل “حبيبتي ربي يحفظك ويحميك وينصركم يا رب العالمين.. سامحونا”.

طفلة فلسـ ـطينية تقرأ القرآن الكريم في خشوع أمام ثلاجة المـ ـوتى في مستشفى شهـداء الأقـ صى بدير البلح وسط قطاع غـ ـزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/aFEHhVKdyv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 6, 2025

“أبطال الكون”

وكتب آخر “أطفال فلسطين أحباب الله أبطال الكون.. دمتم سالمين غانمين منصورين بحفظ الرحمن الرحيم”.

كما تساءل آخرون عن الدور التربوي والديني الذي ربط قلوب الأطفال بالقرآن الكريم، وأشادوا بمشهد حفظ وترتيل الأطفال للقرآن في جلسات جماعية، معتبرين ذلك انعكاساً لقوة الإرادة والصبر لدى الأجيال الفلسطينية وسط ظروف الحصار والصراع.