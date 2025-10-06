الأخبار

شاهد: نجاة أم وأطفالها بأعجوبة بعد انقلاب سيارتهم على طريق سريع في أوزبكستان

لحظات صعبة عاشتها العائلة عند انقلاب سيارتها (مواقع التواصل)
Published On 6/10/2025

حفظ

نجت أسرة مؤلفة من أم وأطفالها من حادث سير خطير بعد انحراف سيارتهم وانقلابها على أحد الطرق السريعة في أوزبكستان.

ووثق مقطع فيديو مؤثر لحظات الذعر التي عاشتها الأسرة فور وقوع الحادث.

وسمع صوت الأم وهي تصرخ بقلق وحرارة: “أطفالي! أطفالي!”، قبل أن تعبر عن امتنانها العميق لسلامتهم قائلة: “الحمد لله على سلامتكم!”.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان