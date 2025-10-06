شاهد: نجاة أم وأطفالها بأعجوبة بعد انقلاب سيارتهم على طريق سريع في أوزبكستان
Published On 6/10/2025
نجت أسرة مؤلفة من أم وأطفالها من حادث سير خطير بعد انحراف سيارتهم وانقلابها على أحد الطرق السريعة في أوزبكستان.
ووثق مقطع فيديو مؤثر لحظات الذعر التي عاشتها الأسرة فور وقوع الحادث.
وسمع صوت الأم وهي تصرخ بقلق وحرارة: “أطفالي! أطفالي!”، قبل أن تعبر عن امتنانها العميق لسلامتهم قائلة: “الحمد لله على سلامتكم!”.
نجاة أم وأطفالها بأعجوبة بعد انحراف سيارتهم وانقلابها على طريق سريع في #أوزبكستان
شهود عيان رجحوا أن تكون الأم قد غفت أثناء القيادة نتيجة التعب مما تسبب في خروج السيارة عن مسارها وفقدان السيطرة عليها، وفقا لوسائل إعلام محلية.#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/VOo7q5USqE
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 6, 2025
المصدر: الجزيرة مباشر