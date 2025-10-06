شاهد: نجاة أم وأطفالها بأعجوبة بعد انقلاب سيارتهم على طريق سريع في أوزبكستان

نجت أسرة مؤلفة من أم وأطفالها من حادث سير خطير بعد انحراف سيارتهم وانقلابها على أحد الطرق السريعة في أوزبكستان.

ووثق مقطع فيديو مؤثر لحظات الذعر التي عاشتها الأسرة فور وقوع الحادث.

وسمع صوت الأم وهي تصرخ بقلق وحرارة: “أطفالي! أطفالي!”، قبل أن تعبر عن امتنانها العميق لسلامتهم قائلة: “الحمد لله على سلامتكم!”.