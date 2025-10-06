فتحوا آفاقا جديدة لعلاج السرطان.. 3 علماء يحصدون جائزة نوبل في الطب

أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الطب، اليوم الاثنين، فوز الأمريكية ماري برونكو، والأمريكي فريد رامسديل، والياباني شيمون ساكاجوتشي، بجائزة نوبل في الطب لعام 2025، تقديراً لأبحاثهم الرائدة حول التحمل المناعي الطرفي، والتي فتحت آفاقاً جديدة لتطوير علاجات مبتكرة لأمراض المناعة الذاتية والسرطان.

وقالت ماري فاهرين-هيرلينيوس، أستاذة أمراض الروماتيزم بمعهد كارولينسكا، إن جائزة هذا العام “تتعلق بكيفية الحفاظ على جهاز المناعة تحت السيطرة، لتمكين الجسم من مكافحة جميع الميكروبات الممكنة، مع تفادي أمراض المناعة الذاتية في الوقت نفسه”.

وأعرب شيمون ساكاجوتشي عن شعوره بالفخر للنجاح، قائلاً للصحفيين خارج مختبره الجامعي في اليابان “أشعر أن هذا شرف عظيم”.

“حراس أمن” للجهاز المناعي

وتركز أبحاث الفائزين على الخلايا التائية التنظيمية، التي تعمل كـ”حراس أمن” للجهاز المناعي، حيث تمنع الخلايا المناعية من مهاجمة خلايا الجسم، ما أسس قاعدة علمية لتطوير علاجات جديدة للسرطان وأمراض المناعة الذاتية.

وتشغل ماري برونكو، منصب كبيرة مديري البرامج في معهد الأنظمة الحيوية في سياتل، فيما يشغل فريد رامسديل، منصب المستشار العلمي في شركة سونوما للعلاجات الحيوية في سان فرانسيسكو، التي شارك في تأسيسها، بينما يعمل شيمون ساكاجوتشي، أستاذاً في جامعة أوساكا باليابان.

ويحصل الفائزون على جائزة نقدية قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار أمريكي) إضافة إلى ميدالية ذهبية مقدمة من ملك السويد، ضمن احتفالات تُقام في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، ذكرى وفاة مخترع الديناميت وصاحب وصية الجوائز، ألفريد نوبل.

وتعد جوائز نوبل، التي تمنح منذ عام 1901 لأبرز الإسهامات في العلوم والأدب والسلام، من أرقى الجوائز العالمية، حيث تُمنح ضمن احتفالات رسمية تحضرها العائلتان الملكيتان في السويد والنرويج، فيما تُضاف لاحقاً جائزة الاقتصاد الممولة من البنك المركزي السويدي.