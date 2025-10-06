لمساعدة صحية من “تشات جي بي تي”.. إليك 9 نصائح يقدمها أطباء

أظهرت دراسة حديثة أن واحدا من كل 7 بالغين فوق سن الـ50 يستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن معلومات طبية، بينما ترتفع النسبة إلى واحد من كل 4 لدى من هم دون الـ30، خصوصا في المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية.

ويحذر أطباء، وفق مجلة “تايم” الأمريكية، من أخطار هذا الاتجاه، كالحصول على معلومات غير دقيقة أو عامة، لكن بعضهم يرى في هذه الأدوات وسيلة مساعدة إذا استُخدمت بطريقة صحيحة.

ويقول الدكتور آدم رودمان، الأستاذ في كلية الطب بجامعة هارفارد ومدير برامج الذكاء الاصطناعي في مركز كارل شابيرو للأبحاث، إن “لهذه الأدوات فضل في تحسين تجربة المريض”.

وأوضح للموقع أن الذكاء الاصطناعي قادر على إنجازات مذهلة في بعض المجالات، لكنه قد يخطئ بشكل فادح في أخرى، “لذلك لا يمكن الاعتماد عليه كطبيب، لكنه أفضل وسيلة حالية لفهم حالتك الصحية”.

ونقلت “تايم” عن أطباء بعض الطرق الذكية لاستخدام أدوات مثل “شات جي بي تي” (ChatGPT) لتحسين الوعي الصحي، وهي:

استخدمه لطرح أسئلة طبية عامة

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشرح المفاهيم العلمية الدقيقة بأسلوب مبسط، مثل: ما وظيفة خلايا البلازما؟ أو ماذا يحدث عندما تتحول إلى خلايا سرطانية؟

يقول الدكتور أديل خان، اختصاصي أمراض الدم والأورام بجامعة تكساس، إن “الإجابات في هذه الحالات عامة ولا تعتمد على ظروف المريض، لذلك تكون دقيقة نسبيا”.

ويضيف أن بعض المرضى الجدد أصبحوا يسألون “شات جي بي تي” أسئلة مثل “ما هو الورم النقوي؟” أو “ما الآثار الجانبية الشائعة لعقار ليناليدوميد؟”، وهو يرى أن هذا الاستخدام أفضل من طلب تشخيص شخصي.

قدّم له تفاصيل دقيقة

ينصح الدكتور كولين باناس بكتابة طلباتك بطريقة مفصلة: “أنا رجل في 48 من عمري، أود أن أفهم هذا التشخيص وخيارات العلاج المحتملة”.

وأوضح الطبيب أنه كلما زادت التفاصيل (مثل تاريخك المرضي أو العائلي)، كانت الإجابات أكثر دقة.

انتبه لخصوصيتك

يحذر الدكتور رودمان من رفع ملفات طبية أو صور أشعة إلى شات جي بي تي قائلا، إن “كل ما تضعه هناك يذهب مباشرة إلى شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI)، أي أنك تمنح شركة تكنولوجيا معلوماتك الصحية الخاصة، وهذا أمر غير آمن”. كما يشير إلى أن النماذج التي تحلل الصور الطبية لا تزال أقل دقة من تلك النصية.

اطرح أسئلة محايدة

يؤكد الدكتور خان أن طريقة صياغة السؤال تؤثر في النتيجة. فبدلًا من أن تسأل: لماذا العلاج الكيميائي أفضل من المناعي؟ من الأفضل أن تسأل: ما الفرق بين العلاج الكيميائي والمناعي؟ وما مزايا وعيوب كل منهما؟

استخدمه لفهم المصطلحات الطبية

يقول الدكتور باناس، إن “الذكاء الاصطناعي ممتاز في تبسيط لغة الأطباء”، ويمكن مثلا أن تسأله عن معنى كلمة “grade” التي يستخدمها الأطباء في الأورام، وسيشرح لك أنها تشير إلى مدى شدة المرض أو تقدمه كما يُرى تحت المجهر.

استعن به قبل مواعيد الطبيب

يمكنك طلب المساعدة في إعداد أسئلة ذكية لطرحها خلال زيارتك، مثلا “أعاني من الصداع والغثيان منذ أسبوعين، ما الأسئلة التي يجب أن أطرحها على الطبيب؟”. سيقترح شات جي بي تي أسئلة مرتبة حسب الفئات: الأعراض، الفحوص، العلاجات، والخطوات التالية.

استخدمه لفهم خطة العلاج

بعد زيارة الطبيب، يمكنك سؤاله مثلًا “شُخصت بالنقرس ووُصف لي الإيبوبروفين والكولشيسين، ما الأعراض التي يجب أن أراقبها؟ ومتى عليّ الاتصال بالطبيب؟”.

اجعله يساعدك في تغيير نمط الحياة

تقول شريا بوبانا، وهي طالبة ماجستير من نورث كارولاينا، لموقع مجلة “تايم” إنها تستخدم شات جي بي تي، لتتبع تفاعلات بشرتها مع منتجات التجميل.

وتلجأ جيجي روبنسون من نيويورك إلى شات جي بي تي لتنظيم جدول عملها، عندما تعجز عن ذلك بسبب نوبات الألم الناتجة عن بطانة الرحم المهاجرة، وتصف التجربة بأنها “أداة قوية وفعالة”.

لا تنسَ إشراك طبيبك

يؤكد الدكتور رودمان أنه لا مانع من استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على وجهة نظر إضافية، لكن يجب دائمًا مناقشة النتائج مع الطبيب وعدم اتخاذ قرارات علاجية بناءً على الذكاء الاصطناعي وحده. ويختم لموقع “تايم”، بأن الشفافية مع الطبيب هي أساس العلاقة العلاجية الجيدة.