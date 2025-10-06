مصر: اختفاء لوحة أثرية عمرها 4 آلاف عام من سقارة
أعلنت السلطات المصرية اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة قديمة في منطقة سقارة بالقاهرة، تعود إلى أكثر من 4 آلاف عام، وذلك بعد حادثة سرقة سوار ذهبي من المتحف المصري أثارت قلقا واسعا حول حماية التراث الوطني.
وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن اللوحة المصنوعة من الحجر الجيري كانت محفوظة داخل مقبرة “خنتي كا” التي ترجع لعصر الأسرة السادسة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإحالة الملف للنيابة العامة للتحقيق.
وأشارت الوزارة إلى أن المقبرة المكتشفة في خمسينات القرن الماضي “مغلقة تماما وتستخدم كمخزن للآثار منذ عام 2019″، ما يثير التساؤلات حول ظروف اختفاء القطعة.
وفي حادث منفصل جرى قبل أسابيع، أوقف الأمن المصري 4 متهمين بسرقة وصهر سوار ذهبي يعود لعهد الملك أمنمؤوبي من الأسرة الحادية والعشرين، حيث تم تهريب السوار وبيعه ثم صهره، بحسب بيان لوزارة الداخلية.
وتنص القوانين المصرية على عقوبات مشددة للمتورطين في إتلاف أو تهريب الآثار، قد تصل إلى السجن المؤبد وغرامات كبيرة.
وتأتي هذه الأحداث قبل افتتاح المتحف المصري الكبير الجديد في القاهرة، الذي تعتبره مصر الأكبر من نوعه وحدثا أثريا وسياحيا بارزا يهدف لجذب اهتمام عالمي بالتراث المصري.