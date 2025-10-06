منظمة الصحة تكشف أعداد مدخني السجائر الإلكترونية بين القاصرين

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن هناك أكثر من 15 مليون قاصر تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما يدخنون السجائر الإلكترونية حول العالم، وفق أول تقدير عالمي لاستخدام هذه المنتجات.

وأوضحت المنظمة أن احتمال تدخين الشبان للسجائر الإلكترونية يزيد بتسع مرات مقارنة بالبالغين في البلدان التي تتوفر فيها بيانات، بينما تتجاوز أعداد مدخني السجائر الإلكترونية عالميا 100 مليون شخص، منهم 86 مليون بالغ معظمهم في الدول ذات الدخل المرتفع.

وتكشف الأرقام عن استمرار انخفاض استخدام التبغ عالميا، حيث تراجع عدد المدخنين إلى 1.2 مليار في عام 2024 مقابل 1.38 مليار في عام 2000.

ومع تشديد اللوائح على منتجات التبغ التقليدي، اتجهت الشركات إلى تسويق السجائر الإلكترونية لتعويض انخفاض المبيعات، مؤكدة أنها تستهدف مساعدة البالغين على الإقلاع.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى ضبط تسويق واستخدام منتجات النيكوتين الجديدة وتعزيز تنفيذ الإجراءات لمكافحة التبغ، مؤكدة أن واحدا من كل خمسة بالغين على مستوى العالم لا يزال يدخن منتجات التبغ.