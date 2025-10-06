“نتنياهو يخرب خطة ترامب لأنه يعرف أن نهاية الحرب هي نهايته السياسية”: البرغوثي

أكد الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية د/ مصطفى البرغوثي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على تخريب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال البرغوثي “ما يحدث هو ما توقعناه عندما أعلنت حركة حماس قبولها لجزء من المقترحات الأمريكية وقلنا في حينه أنه الآن نتنياهو سيعمل على تخريب الأمر”.

د. البرغوثي: إسرائيل فشلت في تهجير سكان غزة ونتنياهو يسعى لتخريب خطة ترامب pic.twitter.com/M6YUb2539o — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 5, 2025

وأضاف البرغوثي أن نتنياهو يفعل ذلك “لأنه يعلم أن نهاية هذه الحرب هي نهايته السياسية ولذلك هو مستعد أن يخرب أي شيء ولا أعتقد أنه يعنيه كثيرا الحصول على الأسرى الإسرائيليين أحياء”.

وتستضيف مصر، اليوم الاثنين، مفاوضات بين وفدي حماس وإسرائيل لبحث تفاصيل تبادل الأسرى وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

وسيتم خلال المباحثات غير المباشرة بحث الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين طبقا لمقترح ترامب، أملا في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن وفدًا ممثلا لها، برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة، وصل إلى مصر، مساء الأحد، لبدء المفاوضات بشأن آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتبادل الأسرى، وذلك بحسب بيان مقتضب عبر قناتها على منصة تليغرام.