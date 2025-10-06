الأخبار|أمريكا

وزير العدل الإسرائيلي السابق: “بإمكان نتنياهو التملص من خطة ترامب رغم صعوبة الأمر”

يوسي بيلين وزير إسرائيلي سابق
وزير العدل الإسرائيلي السابق يوسي بيلين (الجزيرة مباشر)
Published On 6/10/2025

أوضح وزير العدل الإسرائيلي السابق يوسي بيلين أن رئيس الحكومة في بلاده بنيامين نتنياهو لا زال قادرا على التملص من خطة وقف الحرب في غزة، رغم صعوبة ذلك بسبب العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قال بيلين “بإمكانه أن يقول لا، رغم أن ذلك سيكون صعبا بالنسبة إليه لأنه رسم صورة الصداقة بينه وبين الرئيس ترامب حتى قبل الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة“.

وواصل بيلين قائلا إن نتنياهو “كان يعتقد أن ترامب سيكون شديد الحرص على مطالبه لذا إذا دخل في جدل مع ترامب الآن أو قال لا لشيء مهم بالنسبة لترامب فإن الأمر سيكون صعبا عليه”.

كما عبر بيلين عن اعتقاده بأن فكرة منح حكم قطاع غزة لإدارة أجنبية أمر غير ممكن التطبيق لأن أبناء القطاع هم من سيحكمون أنفسهم بطريقة أو بأخرى.

وأضاف بيلين أنه يرى أن “حماس استولت على حكم القطاع بالقوة من السلطة الوطنية الفلسطينية” وأنه يجب أن تعود السلطة الوطنية لإدارة القطاع.

وتستضيف مصر، اليوم الاثنين، مفاوضات بين وفدي حماس وإسرائيل لبحث تفاصيل تبادل الأسرى وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

وسيتم خلال المباحثات غير المباشرة بحث الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين طبقا لمقترح ترامب، أملا في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني.

وتشن إسرائيل حرب إبادة وتجويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ نحو عامين كاملين.

 

المصدر: الجزيرة مباشر

