اعتقلت الشرطة البريطانية رجلاً يشتبه في ضلوعه بحريق متعمد بنية تعريض الأرواح للخطر، وذلك بعد اندلاع حريق في مسجد بمقاطعة شرق ساسكس.

وقالت الشرطة إن رجلاً يبلغ من العمر 46 عاماً تم احتجازه بعد اعتقاله عصر يوم الاثنين.

وصرح متحدث باسم شرطة ساسكس، أن لقطات الفيديو أظهرت شخصين يرتديان أقنعة وملابس داكنة، يقتربان من باب المسجد، ويرشان مادة مسرعة للاشتعال على المدخل قبل إشعال النار.

مضيفاً أنه لم يُصب أحد في الحادث، إلا أن الشرطة أكدت أن “أضراراً جسيمة” لحقت بالواجهة الأمامية للمبنى وبمركبة قريبة.

لاحقا أعلنت شرطة ساسكس أنها تحقق في الحادث باعتباره جريمة كراهية، ونشرت صوراً من كاميرات المراقبة تُظهر شخصين مشتبه بهما.

بينما أكدت مسؤولة كبيرة من فريق الجرائم الكبرى في شرطة ساري وساسكس، “سنواصل التواصل مع الطوائف الدينية لدعمهم والتأكد من أن مخاوفهم مسموعة ويتم التعامل معها بجدية”.

من جانبه، وصف المتحدث باسم كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، الحادث بأنه “مروع”، مؤكداً أن الاعتداء على المسلمين هو اعتداء على جميع البريطانيين.