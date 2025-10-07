على عكس السائد.. الأطفال يحلون المشكلات المعقدة بطريقة منهجية منذ سن مبكرة

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature Human Behaviour أن الأطفال قادرون على استخلاص استراتيجيات منهجية وحلول خوارزمية للمشكلات المعقدة منذ سن الرابعة، وهو ما يناقض افتراضات نظرية تقليدية حول محدودية التفكير المنطقي لدى الصغار قبل سن السابعة.

قدرات الأطفال على التفكير المنهجي تتحدى التصورات التقليدية

وأثبتت نتائج الدراسة أن الأطفال يمتلكون قدرة فائقة على التفكير المنظم، إذ تمكن أكثر من نصف عينة البحث المكونة من 123 طفلا تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات من اكتشاف وتطبيق خوارزميات ترتيب معروفة في علوم الحاسوب مثل “انتقاء الترتيب” و”هز الترتيب” دون تلقي أي تعليم مباشر.

وأظهرت التجربة أن الأطفال واجهوا مهمة إلكترونية تتطلب منهم ترتيب كائنات مخفية الحجم اعتمادا على أدلة منطقية فقط، حيث اعتمدوا على الاستنتاج والتجريب المنظم بعيدا عن الطرق العشوائية أو التقليدية.

إعادة النظر في مراحل النمو الفكري لدى الأطفال

وتأتي هذه النتائج لتعيد النظر في بعض المفاهيم الأساسية التي وضعها عالم النفس جان بياجيه، الذي افترض أن الأطفال لا يستطيعون استخدام المنطق المنظم إلا بعد بلوغهم سن السابعة، أي عند دخولهم المرحلة الإدراكية الملموسة، وفقا لموقع “ذا كونفرزيشن“.

إلا أن الدراسة الجديدة أظهرت أن الأطفال قادرون على اكتشاف حلول منهجية في سن مبكرة، خاصة حين تتطلب الظروف ذلك ويصبح الاعتماد على المحاولة والخطأ غير مجدٍ بسبب غياب المثيرات البصرية المباشرة.

آثار تعليمية وتربوية هامة

وأكد الباحثون في الدراسة أن التفكير الخوارزمي لا يقتصر على العلوم والرياضيات، بل يمتد ليشمل مواقف الحياة اليومية. فهذه القدرة تساعد الطفل على اختيار الحلول الأكثر كفاءة في التعامل مع المشكلات العملية.

وتوصي الدراسة بضرورة إعادة تقييم توقيت وأساليب تعليم الأطفال المفاهيم المجردة والمشكلات المنظمة، إذ أظهرت التجربة أن عقول الأطفال مهيأة مبكرا لفهم وتطبيق مناهج التفكير المنظم، الأمر الذي يدعم ضرورة تعزيز تعليم الرياضيات والمهارات الحاسوبية من مرحلة ما قبل المدرسة.

وأشارت الدراسة إلى أهمية منح الأطفال الفرصة لممارسة التفكير المنهجي في سن صغيرة، موضحة أن هذا النهج يعزز من تطور مهاراتهم الذهنية ويهيئهم لمسارات تعليمية أكثر تقدما في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.