“الأولوية لأمريكا أم لإسرائيل؟”.. سؤال يربك موظفين في الكونغرس (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات مواجهة مباشرة بين أحد الناشطين الأمريكيين وعدد من موظفي الكونغرس في ممرات مجلس النواب، حيث وجّه الناشط أسئلة متكررة حول ما إذا كانت الأولوية لديهم “لأمريكا أم لإسرائيل“.

وتجنب الموظفون الرد على الأسئلة، بينما واصل الناشط الضغط قائلا: “ألا تستطيعون قول أمريكا أولاً؟ لحساب من تعملون إذاً؟”.

وبرر أحد موظفي الكونغرس رفضه الإجابة بأنه موظف وليس عضو كونغرس، فيما قال آخر: “نحن باحثون في الكونغرس”، ليرد المحاور: ” هذا مثير للاهتمام، هل لديكم موقف من فلسطين؟ هل تقومون بأبحاث نافعة؟”.

وأضاف الناشط بأسلوب ساخر: “هل يمكنكم البحث في كيفية تحسين حياتكم وألا تكونوا فاشلين؟”، قبل أن يختم قائلا لأحد الموظفين: “ستظل سكرتيرا متدربا مدى الحياة يا سيدي”.