الدولي المغربي نايف أكرد يتعرض لاعتداء مفاجئ في مطار مرسيليا

تعرض الدولي المغربي نايف أكرد، مدافع أولمبيك مارسيليا، يوم الاثنين، لمحاولة اعتداء من قبل أحد الأشخاص في مطار مارينيان بمارسيليا، عند التوجه إلى بلاده للانضمام لمعسكر المنتخب المغربي خلال فترة التوقف الدولي.

أفادت قناة “بي إف إم مرسيليا بروفانس” الفرنسية أن أكرد، وأثناء تواجده بصالة كبار الشخصيات، وهو ينتظر رحلته إلى المغرب للانضمام إلى منتخب بلاده، اقترب منه رجل بدا عليه عدم التوازن وطلب رقم هاتفه وصورة سيلفي قبل أن يرفع صوته.

وبعد ذلك، حاول الشخص صفع مدافع رين السابق قبل أن يلوذ بالفرار، لكن قوات أمن المطار تدخلت بسرعة وألقت القبض على المعتدي، واستجوبته بعد اعتقاله، ووصفت الشرطة المعتدي بأنه “ربما كان مختلا عقليا”.

وتعقيبا على الحادثة، نشر الدولي المغربي على خاصية “الستوري” في موقع “إنستغرام” قائلا: إنه تعرض بالفعل لاعتداء في مطار مارينيان أثناء انتظاره رحلته للانضمام إلى المنتخب المغربي.

ووصف الأمر بأنه كان مروعاً قبل أن تتم معالجة الأمر بسرعة بفضل تدخل رجال الأمن والشرطة.

وطمأن اللاعب محبيه بأنه بخير وأن كل ما يهمه في الوقت الحالي هو اللعب مع أولمبيك مارسيليا وتمثيل المنتخب المغربي.

وسيخوض منتخب المغرب مباراتين وديتين ضد البحرين ضمن استعداداته لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي ستقام على أرضه خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين.

يذكر أن نايف أكرد (29 عاما)، انضم إلى صفوف أولمبيك مارسيليا هذا الموسم في اليوم الأخير من سوق الانتقالات قادما من وست هام يونايتد الإنجليزي بعد فترة إعارة في ريال سوسييداد الإسباني.