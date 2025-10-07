“الكابيتول” مجددا.. رجل يقتحم المبنى ويحرق مقتنيات تاريخية (شاهد)

اقتحم رجل مبنى الكابيتول في ولاية واشنطن الأمريكية، وحطم بابًا زجاجيًا، وأضرم النار في سجادة وعلم، وأسقط تمثالين نصفيين لجورج واشنطن ومارتن لوثر كينج جونيور، قبل أن تلقي شرطة الولاية القبض عليه.

🎥 VIDEO Footage of the break-in at the Washington State Capitol shows the intruder, identified as Gunnar Schubert, grabbing county flags and tossing them into the well of the rotunda. Schubert was arrested and booked into Thurston County Jail, but has been released on no bail. pic.twitter.com/GGHkOvP74X — Anthony Mixer (@AnthonyMixerWA) October 7, 2025

وأوضح المتحدث باسم شرطة واشنطن، أن المشتبه به أوقف سيارته في حديقة الزهور أمام مبنى الهيئة التشريعية مساء الأحد، ولاحظه أحد موظفي إدارة الخدمات العامة، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على مجمع الكابيتول، فأبلغ شرطة الولاية.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن المشتبه به كان يحمل مطرقتين، ودخل عبر نافذة مكتب في الطابق الأرضي، ثم صعد إلى الطابق العلوي حيث ألحق أضراراً بعدد من المقتنيات أثناء تجواله في المبنى.

وقال نائب حاكم الولاية، إن الأعلام الموضوعة على جانبي القبة أسقطت وأحرق أحدها، مضيفاً: “لقد كسر باباً زجاجياً ودخل إلى قاعة الاستقبال الرسمية، حيث أضرم النار في عدة أشياء، من بينها السجادة الأصلية التي تعد كنزاً لا يقدر بثمن”.

واستبعد المتحدث باسم الشرطة أن يكون الحادث مرتبطاً بدوافع سياسية، “تصرفات المشتبه به في مبنى الكابيتول كانت متعمدة للغاية، لكنها تبدو صادرة عن شخص يمر بأزمة صحية نفسية من نوع ما”.

وأعلنت شرطة واشنطن، أن الرجل، الذي لديه سجل من المشكلات النفسية، أودع سجن مقاطعة ثورستون بتهم الاشتباه في السطو من الدرجة الأولى، والحرق العمد من الدرجة الأولى، والتخريب المتعمد من الدرجة الأولى.