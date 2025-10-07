الأخبار|أمريكا

“الكابيتول” مجددا.. رجل يقتحم المبنى ويحرق مقتنيات تاريخية (شاهد)

الأعلام الأمريكية تزين الجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي، الموقع التقليدي لتنصيب الرؤساء. (الفرنسية)
اقتحم رجل مبنى الكابيتول في ولاية واشنطن الأمريكية، وحطم بابًا زجاجيًا، وأضرم النار في سجادة وعلم، وأسقط تمثالين نصفيين لجورج واشنطن ومارتن لوثر كينج جونيور، قبل أن تلقي شرطة الولاية القبض عليه.

وأوضح المتحدث باسم شرطة واشنطن، أن المشتبه به أوقف سيارته في حديقة الزهور أمام مبنى الهيئة التشريعية مساء الأحد، ولاحظه أحد موظفي إدارة الخدمات العامة، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على مجمع الكابيتول، فأبلغ شرطة الولاية.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن المشتبه به كان يحمل مطرقتين، ودخل عبر نافذة مكتب في الطابق الأرضي، ثم صعد إلى الطابق العلوي حيث ألحق أضراراً بعدد من المقتنيات أثناء تجواله في المبنى.

وقال نائب حاكم الولاية، إن الأعلام الموضوعة على جانبي القبة أسقطت وأحرق أحدها، مضيفاً: “لقد كسر باباً زجاجياً ودخل إلى قاعة الاستقبال الرسمية، حيث أضرم النار في عدة أشياء، من بينها السجادة الأصلية التي تعد كنزاً لا يقدر بثمن”.

واستبعد المتحدث باسم الشرطة أن يكون الحادث مرتبطاً بدوافع سياسية، “تصرفات المشتبه به في مبنى الكابيتول كانت متعمدة للغاية، لكنها تبدو صادرة عن شخص يمر بأزمة صحية نفسية من نوع ما”.

وأعلنت شرطة واشنطن، أن الرجل، الذي لديه سجل من المشكلات النفسية، أودع سجن مقاطعة ثورستون بتهم الاشتباه في السطو من الدرجة الأولى، والحرق العمد من الدرجة الأولى، والتخريب المتعمد من الدرجة الأولى.

المصدر: الجزيرة مباشر + نيويورك تايمز

