بعد عامين من الإبادة والتدمير.. مشاهد صادمة تكشف ما تبقى من غزة (فيديو)
نشرت وكالة “أسوشييتد برس” مقطع فيديو صادما يوثق حجم الدمار الذي لحق بأحياء مختلفة في مدينة غزة، وذلك من خلال لقطات مقارنة بين ما كانت عليه المدينة قبل سنوات وما آلت إليه اليوم.
وأظهر المقطع أن بعض المناطق قد محيت بالكامل من الخريطة، بما في ذلك تجريف الطرق والمسطحات الخضراء، في مشهد يجسد حجم الكارثة الإنسانية والعمرانية التي تعيشها غزة بعد عامين من العدوان المستمر.
وطال عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر البنية التحتية والمساكن والمساحات العامة بشكل شبه كامل في بعض الأحياء، بحيث بات يصعب التعرف على ملامح المدينة القديمة.
وفقدت أغلب مدن غزة كل مظاهر الحياة تقريبا، وطال الخراب الحجر والبشر.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.