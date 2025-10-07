بعد 35 عاما.. الحمض النووي يحل لغز تبديل طفلتين في النمسا

تمكن اختبار للحمض النووي من حل لغز تبديل طفلتين حديثتي الولادة في أحد المستشفيات بجنوب النمسا، بعد نحو 35 عاما من وقوع الخطأ.

وذكرت محطة “أو آر إف” النمساوية أن المرأتين، اللتين ولدتا في أكتوبر/تشرين الأول عام 1990 بمدينة جراتس النمساوية، التقتا ببعضهما وبوالديهما البيولوجيين مؤخرا، بعد اكتشاف أنهما تم تبادلهما عند الولادة.

ووفقا لصحيفة “كرونن تسايتونج” النمساوية، كانت الطفلتان قد ولدتا قبل أوانهما، ووضعتا في حاضنات بدلا من بقائهما مع أمّيهما، وهو ما يعتقد أنه ساهم في وقوع الخطأ.

الحقيقة الصادمة

وكانت إحدى المرأتين قد اكتشفت عام 2016 أنها ليست الابنة البيولوجية للزوجين اللذين ربياها، بعدما كشف تبرعها بالدم عن عدم توافق في فصيلة الدم، وعلى الرغم من التحقيقات التي أجراها المستشفى وإطلاق نداء، لم يتم العثور آنذاك على العائلة الأخرى.

أما المرأة الثانية فاكتشفت الحقيقة قبل أسابيع قليلة فقط، بعدما علمت بفصيلة دمها خلال فترة حملها، وربطت الأمر بقضية تبديل الأطفال غير المحلولة، وبعد التواصل مع المرأة الأخرى، أكد اختبار الحمض النووي وقوع التبديل.

وقالت المرأة الثانية إنها شعرت وكأن لديها أختا منذ 35 عاما، ووصفت التجربة بأنها “هائلة لكنها جميلة في الوقت نفسه”، وعبرت المرأة الأخرى، التي كانت تعلم بواقعة التبديل منذ سنوات، عن لقائهما قائلة: “إنه شعور جميل لا يمكن وصفه”.