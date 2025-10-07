ترامب يعود برقصته الشهيرة على متن حاملة الطائرات “يو إس إس هاري” (فيديو)

أدّى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقصته الشهيرة أمام عدد كبير من الجنود الأمريكيين على متن حاملة الطائرات “يو إس إس هاري” في ذكرى مرور 250 عاما على تأسيس البحرية الأمريكية.

وألقى ترامب خطابا أمام الآلاف من جنود البحرية الأمريكية وعائلاتهم في قاعدة “نورفولك” قال فيه إن “البحرية الأمريكية دوما تقف في صف أمريكا، وأنا كقائدكم سوف أكون دوما في صفكم، وأعدكم بذلك”.

وعد بزيادة الرواتب

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن ترامب قال لجنود البحرية الأمريكية “سنحصل على كل قرش لأفراد الخدمة ولا تقلقوا”، في إشارة إلى الإغلاق الحكومي الذي بدأ في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسبب الخلاف على موازنة العام الجديد، مضيفا أنه يدعم زيادة الرواتب لكل البحارة والجنود بالقوات المسلحة الأمريكية.

وكان ترامب قد أبلغ قادة القوات المسلحة أن كل أفراد الجيش الأمريكي بمختلف أفرعه سوف يحصلون على زيادة بنسبة 3.8% في رواتبهم.

وذكرت نيويورك بوست أن ترامب يسعى إلى استثمار تريليون دولار في التجهيزات والمعدات العسكرية، ومن بينها بناء أسطول سفن في المياه الأمريكية وإعادة تجديد أحواض بناء السفن.

وتحدث ترامب في خطابه أمام جنود البحرية الأمريكية عن خططه قائلا “سوف نبني الكثير من السفن ونقوم بالكثير من الأشياء التي لم تحدث منذ 35 عاما”.

لكن ترامب قال إن ذلك لن يحدث إلا “بعد أن يتوقف الديمقراطيون عن إعطاء كل أموالنا للمهاجرين غير الشرعيين”، في إشارة إلى الخلاف مع الديمقراطيين حول منح مخصصات لتقديم خدمات للمهاجرين.