“ترمسعيا”.. قرية الفلسطينيين الأمريكيين في رام الله تعاني من اعتداءات المستوطنين وسط تجاهل واشنطن

في قرية ترمسعيا، والتي يطلق عليها بلدة “الأمريكيين” في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، يعاني قاطنوها، وأغلبهم من الأمريكيين من أصول فلسطينية، من تجاهل الإدارة الأمريكية المستمر لهم في ظل تعرضهم لهجمات واعتداءات متكررة ومتعمدة من قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأوضح المحامي والمواطن الأمريكي الفلسطيني، ياسر علقم، للجزيرة مباشر، أن أهالي القرية يتعرضون لمضايقات أشد من غيرهم.

وقال إن “الحكومة الأمريكية تتجاهلنا تماماً، وكأننا لسنا من مواطنيها. قبل أيام فقط، اقتحم جيش الاحتلال البلدة بأكثر من 100 جندي، وداهم عددا كبيرا من المنازل، جميع ساكنيها يحملون الجنسية الأمريكية، بل وكانوا يتعمدون اقتحام البيوت التي ترفع العلم الأمريكي”.

وأضاف علقم أن نحو 85% من سكان ترمسعيا يحملون الجنسية الأمريكية بجانب جنسيتهم الفلسطينية، مطالباً الإدارة الأمريكية بـ”التحرك العاجل لحماية مواطنيها في فلسطين، كما تفعل مع أي أمريكي في أنحاء العالم، ومعاملتنا بالمثل كما تعاملت مع الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر”.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر، وجّه المواطن الأمريكي الفلسطيني نائل اسعيدة رسالة إلى الإدارة الأمريكية وأبناء البلدة المغتربين، دعاهم فيها إلى الضغط على الحكومة الأمريكية لتحمّل مسؤوليتها تجاه مواطنيها المقيمين في فلسطين، مؤكداً أن “صمت الإدارة يشجع الاحتلال والمستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم”.

وأضاف اسعيدة: “في كل مرة نواجه فيها مشكلة، نتصل بالسفارة أو القنصلية الأمريكية، ويكون ردهم دائما أن كل ما يمكنهم فعله هو تسجيل الشكاوى، لا يفعلون أي شيء آخر غير ذلك.. المستوطنون يسرقون كل شيء تحت تهديد السلاح الذي تزودهم به الولايات المتحدة“.

وتحدث عدد من أهالي القرية للجزيرة مباشر، بشرط عدم الكشف عن أسمائهم، قائلين إن “المواطن الأمريكي في أي مكان في العالم تُسخّر له الحكومة الأمريكية كل الوسائل لحمايته، إلا في فلسطين، حيث لا أحد يسمعنا ولا أحد يدافع عنا”.

وقال لافي شلبي، رئيس بلدية ترمسعيا، للجزيرة مباشر، إن الاعتداءات على البلدة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي مستمرة منذ سنوات، لكنها تصاعدت بشكل كبير بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرا إلى أن جميع سكان البلدة مستهدفون بغضّ النظر عن جنسيتهم، سواء كانت فلسطينية أو أمريكية أو أجنبية.